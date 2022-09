Hombres sin miedo

Durante casi veinte años, los dos hombres fueron rivales. Se enfrentaron cuarenta veces. Se pelearon los títulos más codiciados del mundo. Estudiaron las flaquezas de su adversario, la potencia, el gesto, el movimiento. Casi dos décadas obsesionados con vencerse el uno al otro, con superarle, arrancarle la ovación del público al final de la partida. Todo esto para que al final, Roger Federer decida cerrar su carrera de oro jugando del mismo lado de la malla con su mayor adversario: Rafael Nadal.

No sé si hemos podido digerir la dimensión de la lección que nos deja la imagen de este par derramando lágrimas con las manos entrelazadas. Y quizá no hemos podido, porque en un mundo donde los hombres han sido educados para reprimir sus demostraciones de afecto hacia otros hombres, ver a los más grandes tenistas del mundo llorar con ternura el adiós del contrario entre quienes más han dado de sí en la competencia resulta imprevisible, por no decir extraño. “Se gana mucho más cuando reconoces en la derrota que el otro fue mejor. Se gana más, infinitamente más, cuando se aprende a perder”, escribió en su columna de opinión Manuel Jabois para el diario ‘El País’.

Cabe preguntarse si los cuarenta ‘grand slam’ ganados entre ambos jugadores habrían sido posibles sin el respeto, la admiración y el reconocimiento de la grandeza mutua entre estos dos rivales. Me atrevo a sugerir que no. Y es que en este mundo dominado por machos que día a día nos dan demostraciones de masculinidad y poder desde el ejercicio de una competencia destructiva, parecería imposible ver cómo los más grandes tenistas no solo no se odian a muerte ni celebran con fuegos artificiales el retiro de su rival, sino que al contrario manifiestan públicamente el reconocimiento, gratitud y afecto hacia su adversario.

Aprender que la práctica hace al maestro, que se puede ganar en fuerza y destreza al encontrar un contrincante que nos impulse a llegar al límite de nuestras capacidades y que, por lo mismo, esta persona merece todo nuestro respeto, es de una grandeza poco usual en tiempos de competitividad caníbal.

Más que por el tenis, deporte que no sé jugar, no veo en la tele y no comprendo, les agradezco a Roger Federer y a Rafael Nadal por la trascendencia de su gesto. Por recordarnos que los hombres pueden competir y amarse entre sí al mismo tiempo. Que un hombre sin miedo es un hombre valiente, y un hombre valiente es aquel que no le teme a demostrar su afecto hacia otros. No rehúye las lágrimas en público, junta las manos con aquel que ha sido su colega durante tanto tiempo, no le teme a la ternura, como tampoco al cariño y sabe que el modelo de ganar como sinónimo de arrasar ha sido un malentendido extendido durante demasiado tiempo, que ha causado ya suficientes penas.

Cómo me gustaría que esta imagen de dos gigantes se convirtiera en una suerte de ícono universal. Porque más allá del terreno del tenis profesional, el mundo está plagado de rivalidades tóxicas hasta la letalidad. Pasa también en el terreno del fútbol, en política, en el mundo empresarial, en el trabajo, en la academia, en los salones de clases, en fin, en la vida. Basta oír a Vladimir Putin poniendo en peligro la suerte del planeta entero para entender el riesgo de aquel a quien solo le interesa triunfar por encima de todo y de todos.

Qué ganas de habitar ese mundo de hombres que compiten y se aman, pero además lo demuestran. Qué ganas de creer que la idea de vencer como sinónimo de aniquilar al contrario está entrando en declive. Confieso que por primera vez en la vida le encuentro un sentido al tenis. Gracias, Roger Federer. Gracias, Rafael Nadal. Así como algunos cargan al Divino Niño o a la Virgen de Chiquinquirá en la billetera, me estoy pensando guardarme la imagen de estos dos hombronones sin miedo para recuperar la fe en un futuro mejor.

MELBA ESCOBAR

