“Qué peligroso puede resultar el conocimiento, y cuánto más felices son quienes no aspiran a ser más que aquello que la naturaleza nos permite ser”. Esta cita podría ser de Greta Thunberg, Al Gore, o algún otro vocero del drama ambiental. Aunque pensándolo bien también podría ser la frase de alguno de tantos populistas que utilizan las máximas del sentido común filosófico para engatusar a la gente desesperada con promesas irrealizables.

En realidad la cita es tomada de ‘Frankenstein’, el libro escrito por Mary Shelley en 1818. Dos siglos y cinco años más tarde, parece enviarnos un mensaje desde el futuro cuando continúa diciendo: “Si el ser humano hubiese respetado el afecto doméstico y las relaciones filiales, entonces Grecia no habría sido esclavizada, César habría liberado a su pueblo, América se hubiese descubierto gradualmente, y los imperios de México y Perú no habrían sido destruidos”.

Sin duda, la sabiduría es anacrónica, al igual que el sentido común. La dificultad surge cuando la lucidez y la sensatez se explotan como se hace en este siglo XXI de capitalismo predador y democracias desgastadas. En los primeros capítulos del clásico, Shelley hace el preludio de lo que acabará por convertirse en una monstruosidad: la creación de una criatura ingobernable y sin alma, como resultado de la ambición humana por ir más allá de las reglas de la naturaleza.

Si bien el “desarrollo” ha estado históricamente asociado con avances científicos y tecnológicos que desafían las leyes de la naturaleza, los más recientes de la inteligencia artificial nos llevarán a otro nivel. Según Satya Nadella, presidente y CEO de Microsoft, los cambios tecnológicos que se avecinan crearán una verdadera revolución. Como muestra de lo que se viene, está el ChatGPT, una herramienta que entiende lo que se le pide y responde de vuelta.

Cuando el científico Frankenstein creó a su criatura buscaba a alguien con quien interactuar, buscaba a un amigo. Pues bien, un amigo, o miles, nos ofrecen también las redes sociales. Sin embargo, la promesa omite mencionar a los miles de ‘haters’ que también navegan en el ciberespacio. Cuando se piensa en las promesas tecnológicas, se tiende a idealizar sus beneficios. Aunque más y más somos conscientes del ciberacoso, los peligros del hackeo, sin mencionar todas las disfuncionalidades sociales asociadas a esta forma de relacionamiento.

El ChatGPT redacta textos con soltura, eficacia y naturalidad. También es posible dialogar con él o formularle cualquier tipo de pregunta: se le podrá hacer una consulta marital, como si se tratara de una psicóloga. También propone ideas, hace deducciones lógicas y puede ganarle a un jugador de Go, entre otras cosas. Sin embargo, aún no se ha conseguido que la herramienta logre discernir entre realidad y ficción. La verdad es que no la culpo, pues esos límites parecen diluirse cada vez más. Por ejemplo, ¿qué les hace pensar que este texto no ha sido escrito por una herramienta tecnológica y no por una persona?

Claro, todo depende de cómo definimos persona, pues hasta ayer pensaba que la conversación y el diálogo eran facultades exclusivas de la condición humana. Pero hoy es otro día. ¿Qué más llegará a cambiar? Ya nos han dicho que los carros se manejarán solos, los psicólogos podrán ser suplantados por aparatos, lo mismo que los artistas, los escritores, los traductores, en fin, ¿Qué oficio no será copado por máquinas?

Dos siglos atrás, la hija de una feminista y un filósofo soñó con un monstruo. Un demonio, el peor enemigo del hombre, creado por él mismo. En una apuesta con otros colegas sobre quién podría escribir la más temible historia de terror, la jovencita le dio vida a Frankenstein. El cuerpo hechizo surgido de la vanidad humana, mezclada con la ciencia y la ambición, que acabaría por aniquilar a su creador.

MELBA ESCOBAR

En Twitter: @melbaes

(Lea todas las columnas de Melba Escobar en EL TIEMPO aquí)