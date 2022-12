Esperanza de vida

Hice un vuelo de horas junto a una mujer mayor. Cuando se acercaba a mi fila, vi que la traían casi alzada. Mientras lloraba como una niña, la azafata le decía “un pasito más, doña Juana, ya vamos a llegar, solo un pasito más”. Detrás de ellas venía su hijo, un hombre de cincuenta y tantos, estatura media, calvo, barrigón, con cara de agotamiento. Esperé a que acomodaran a doña Juana junto a la ventana. Luego se sentó su hijo y luego me senté yo, al lado del pasillo.

El vuelo salió con una hora de retraso. Una hora en la cual Juana tocó todos y cada uno de los folletos que encontró en los compartimentos. Luego acarició su ventana, su propia mano y su pantalón. En algún punto quiso tocarme la cara, entonces su acompañante se irritó. “¡Basta!, ¡basta ya!”, decía el hijo convertido en padre. “Grrrrrrrr”, le reñía doña Juana mostrándole los dientes. El hombre, español, como su madre, se refregaba los ojos como intentando despertar.

Fue un viaje en el sentido más profundo de la palabra. No solo transitamos de Europa a América, también vivimos todas las fases de los afectos y su deterioro. Escuché al hijo blasfemar luego de que la madre intentara morder su zapato. Pero luego el hijo, convertido en padre, le dio la comida a cucharaditas mientras jugaban al avioncito en una actividad que pareció divertirlos a ambos.

Cuando íbamos en la mitad del trayecto, ella se durmió. En esa tregua, el padre volvió a ser un hijo y se puso a ver ‘Blanca Nieves’ (sí, en serio, ‘Blanca Nieves’). Pero como toda tregua dura poco, la madre se despertó a abrirle agujeritos a las bolsas de plástico donde venían la cobija y la almohada. Acto seguido, doña Juana se puso a palmotear con fuerza en el brazo del asiento hasta cuando el hijo, irritado otra vez, le dio tres palmadas en la mano mientras le gritaba “¡Basta ya, madre!”. Y la madre, a su vez, lo rechazaba con fuerza.

La escena me hizo pensar en ese extraño círculo que hacemos a lo largo de la vida. A menudo, las personas mayores vuelven al punto de partida: el de necesitar de un adulto para hacerse cargo de sus necesidades básicas. Ochenta, noventa años y vuelta a empezar: papillas, pañales, caminador. Olvidar las caras, los nombres, las personas. Más allá del peso emocional y psicológico para quien queda repentinamente a cargo, me pregunté si no hace falta hacer unas cuantas consideraciones. Hay que pensar no solo en la sostenibilidad del sistema de salud y pensiones, sino respecto en el sentido de celebrar el aumento en la esperanza de vida.

En 1950, la expectativa promedio de la humanidad al nacer era de 46 años. Es decir, la edad que tengo. Obviamente, los de mi generación no nos sentimos en el ocaso de la vida. Como mucho en la mitad. Y, claro, esto a secas es un motivo de júbilo. ¿Pero qué pasa cuando demasiados estamos envejeciendo y demasiado pronto?

Envejecer ya no es lo que era. Lo cierto es que las personas de la tercera edad forman parte de un segmento creciente en todas partes y aunque las proporciones en Colombia están lejos de las del Japón, allá llegaremos. Un cálculo sostiene que habrá 200.000 colombianos mayores de 100 años para el final de siglo.

¿Cómo atender los achaques y las necesidades que surjan sin que se quiebre el Estado, mientras se garantiza la dignidad de tantos? ¿De qué manera se van a financiar las pensiones, o una eventual renta universal, en un país en donde la informalidad laboral se acerca al 60 por ciento? Los más preocupados deberían ser los jóvenes. Son ellos quienes tendrán que pagar la cuenta de decisiones que pueden ser más populistas que responsables.

Ojalá la esperanza de vida sea una esperanza debida. Que las expectativas de las mayorías tengan una base sólida, basada en cálculos técnicos, pero sobre todo en consideraciones humanas que repercutan en el bien común, más allá de ofrecerle un aplauso instantáneo al gobierno de turno.

MELBA ESCOBAR

En Twitter: @melbaes

(Lea todas las columnas de Melba Escobar en EL TIEMPO aquí)