Eso que llamamos narrativas

Hugo Jamioy es un indígena de la etnia camentsa, es también un poeta y, diría yo, un sabio. Cuando lo conocí hace años, me habló de la “oralitura”. Me dijo que para algunos pueblos indígenas, la lengua es solo oralidad, no puede escribirse, pues escribir puede entenderse en ciertas culturas como una manera de profanar la palabra. Y es que aquello que se publica se escapa de nuestras manos. Empieza a circular de manera promiscua, fuera de todo control o contexto, sin que se tenga la proximidad con quien nos comparte una infidencia de viva voz, una fábula, una leyenda, un poema.

En estos días veía a mi hija pegada al TikTok y me acordé de Hugo. Pensé que quizá nunca habíamos estado tan lejos de esa comprensión de la palabra como un bien que se entrega, como una ofrenda que se pasa de uno a otro en un acto ceremonial, íntimo. Las narraciones fueron, alguna vez, una manera de pertenecer. A una etnia, a una familia, a una comunidad. Las palabras, sagradas, poderosas, transformadoras, luminosas, eran esa fuerza viva, nacida de nuestro propio aliento, que podíamos ofrecer a nuestros cercanos en un rito. Y, en medio de ese rito, esa festividad, podíamos celebrar el mundo, darle un sentido común, un espacio seguro, una casa.

Las palabras han fundado pueblos, culturas, comunidades. Para un ejemplo, el Corán o la Biblia, pero también ‘Don Quijote de la Mancha’, el ‘Macbeth’ de Shakespeare, ‘La Ilíada’ o ‘La Odisea’ de Homero, incluso el Manifiesto Comunista. Con palabras, no con partidos de fútbol, banderas o guerras, se ha tejido a lo largo de la historia el sentido de eso que nos permite imaginar una humanidad compartida. Es así como las narraciones, para bien y para mal, han transformado al mundo, nos han permitido comprender el espíritu de una época, una noción de verdad.

El problema viene entonces cuando ese valor fundacional, conclusivo, de las narrativas, pierde su valor. Cuando las banderas arden en el fuego y los libros sagrados siembran la guerra. En estos tiempos de explosiones narrativas, pues nunca habíamos tenido tanta oferta de historias de ficción y no ficción, tantas plataformas, tantos estilos, de tantas naturalezas, darle un sentido al ser y su tiempo, las historias se han convertido en otro producto de consumo.

Hoy más que nunca hablamos de narrativas. “Narrativas digitales”, “narrativas populistas”, “narrativas libertarias”, etcétera. Narrativas en venta, en oferta, productos de consumo para humanos hambrientos de identidad, sedientos de sentido. Y es que así como los videos de TikTok duran apenas unos segundos, estamos ávidos de más, no tenemos tiempo para leer más allá de la información que cabe en un trino, ni queremos ver mucho más allá de las fotos del concierto en el que estuvo una amiga el viernes pasado publicadas en Instagram. Toda esa información, toda esa urgencia por llevarnos a buscar algo distinto, y luego algo distinto, y luego algo distinto, retroalimentan la ansiedad que sentimos como espectadores con la velocidad frenética de los “productos narrativos” con los que nos malnutrimos a diario.

Qué lejos estamos de esa sabiduría integrada en la narración oral. De ese tesoro de la cultura, transmitida de generación en generación, la oralitura, de la que habla Jamioy. Se ha roto ese cuenco sólido y resistente capaz de darle continuidad a nuestra historia. ¿Ahora qué haremos? ¿Cómo integrarnos ahora, cómo cubrirnos bajo una misma manta, cuando de ella quedan apenas millones de retazos sueltos? Ante esta eclosión de “narrativas”, ante esta urgencia de inmediatez que nos somete a un presente continuo, sin pasado, sin futuro, la esperanza no encuentra asidero, carece de un relato que le devuelva la fe. Y es que sin una narración que nos devuelva el sentido, el coraje, la ilusión del mañana, seguiremos patinando en este presente compulsivo y bulímico.

MELBA ESCOBAR

