Ya no cuento en años sino en décadas la cantidad de veces que me han hecho comentarios por mi apellido. Antes de conseguir la nacionalidad española, herencia de mi mamá que nació y vivió en la Península hasta la adultez, viajar a Europa o a Estados Unidos era un infierno. Pasaporte colombiano. Apellido Escobar. Nacida en Cali. Eso parecía más que suficiente para que me llevaran al cuartito aquel, me hicieran toda clase de preguntas, radiografías y requisas.

Ya con el pasaporte español, las cosas cambiaron, aunque no por completo. Sigo siendo una mujer nacida en Cali, más morena que blanca, de apellido Escobar, nacionalidad colombiana, porque además soy, a mucho orgullo, colombianísima. Si bien vivo en Barcelona hace un año, y el plan es quedarme con mi familia al menos unos meses más, si bien tengo un par de primos en Cataluña y una tía en Madrid, por todo lo demás nací, crecí y tengo el cordón umbilical atado al país donde nací. Quizá por eso me tome tan a pecho los malentendidos y chistes de mal gusto que llevan a la explotación del estereotipo hasta el insulto, la discriminación y el estigma.

Que si sobrina de Pablo, que si hija, que si me regalas coca, que por favor, no dispares. Lo más curioso es ver a cada persona hacer estas bromas tan trilladas y obvias, seguro con inocencia y sin mala intención –aunque sí con mucha ignorancia–, se sienten originales, ocurrentes, como si nadie nunca hubiera hecho el chiste antes que ellos: “Escobar, de Colombia, ¡ja!”. No pasa más de una semana sin que algún listillo (digo listillo porque siempre son hombres) haga un comentario.

Pero el último sí me tomó por sorpresa. Quizá por el contexto o por las palabras del personaje. Fui a hacerme el examen de los ojos que exigen para sacar la licencia de conducir. El oculista, técnico visual, en fin, profesional, mientras me preguntaba “¿Qué letra ve ahí?” hizo una reflexión sobre lo difícil que debía de ser cargar con mi nacionalidad y apelativo, para concluir preguntándome por qué no me cambiaba el apellido. No tuve ánimos para responder. Mi hermana Constanza, con su rapidez usual, dijo que era un oftalmólogo muy miope.

Pero yo soy más bien lenta, y me quedé pasmada. Luego conté la anécdota en Twitter, y recibí toda clase de respuestas: muchos coincidían en haber sido maltratados en migración al estar en distintos países por su apellido o su origen, o por su acento, o por varias de las anteriores. No faltaron quienes dieron respuestas pesadas, como haberle respondido “plata o plomo”, haber anotado su nombre en una libretita y haberle dicho al interlocutor que se cuidara. Lo cierto es que, más allá de las pasiones y cargas que genera venir de un país que está asociado con narcotráfico, prostitución y violencia, más de uno mencionó cómo los mismos españoles son estigmatizados y discriminados en Europa por considerarlos flojos, malos para los idiomas, asesinos de toros, carnívoros en serie, malhablados y salvajes. Los suizos tienen fama de aburridos; los brasileños, de alegres; los franceses, de pedantes; los argentinos, de egocéntricos; los gringos, de vulgares, y etcétera, etcétera, etcétera.

En todos los casos, los mencionados y los millones por mencionar, el reduccionismo simplista estigmatiza, fabrica estereotipos, anula la diversidad y constriñe el relato a una versión estática y unívoca de las identidades individuales y nacionales. Más y más, con películas como ‘Encanto’, cantantes como Shakira o grupos como Bomba Estéreo, deportistas y empresarios, Colombia es reconocida por fuera del país por su talento, así como por la fuerza, empuje y resiliencia de su gente. Ojalá, este tipo de relatos predominen cada vez más en el imaginario internacional de nuestro país. Porque somos eso que dicen que somos y muchísimo más. Somos tantos y tantas historias que merecen ser contadas que no sé qué esperamos para empezarlas a contar.

MELBA ESCOBAR

