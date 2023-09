Es curioso este mundo donde todo está hecho para resultar más fácil, al menos en teoría, y, sin embargo, sucede lo contrario. Podemos hacer compras por internet, pedir la cena a domicilio, chatear en lugar de llamar, ver cientos de miles de películas y series y videos ‘online’, esto sin mencionar las redes, su ruido atronador, sus millones de maneras de distraernos, hacernos reír, capturarnos, atraparnos. Y también encerrarnos, claro.

Encerrarnos en una red de historias, datos, melodramas, noticias, información, estadísticas, opiniones, consejos, recomendaciones y explicaciones no pedidas hasta el infinito, que nos envuelven y nos hacen sentir que nunca es suficiente porque siempre hay más, más de todo. Más información sobre el tema que nos interesa, da igual si es la física cuántica, la preadolescencia, las grasas saturadas o la existencia de Dios.

Más voces y opiniones sobre absolutamente todo queriendo probar algo (lo que sea) hasta sus últimas consecuencias, y también todo lo contrario. Y, claro, todo esto lleva a que haya más ansiedad, y también, claro, más métodos para manejar la ansiedad. Infinidad de métodos. Tantos métodos para manejar la ansiedad que de solo pensarlo me pongo ansiosa.

Y en medio de este vértigo de la abundancia, esta suerte de bacanal desquiciada que parece ser el mundo entero desde la minucia de un aparatito que nos cabe en la mano, pero insiste en marearnos mostrándonos todo lo que hay alrededor, conseguimos no estar al fin en ninguna parte. Porque si bien los colombianos tenemos la prepotencia de creernos especialmente desgraciados, casi los más desgraciados del mundo, si bien a menudo pensamos que la vida queda en otra parte, que la gente es más feliz en cualquier otro país que no sea este, tenemos que admitir que la desgracia es un fenómeno más y más globalizado, dentro del cual nosotros con nuestras guerras, nuestras desigualdades y nuestra violencia, ya no nos destacamos siquiera como campeones de lo peor.

Nos toca, pues, conformarnos a la mediocridad. La mediocridad de un país que repite sus masacres, sus grupos armados ilegales reproduciéndose en la selva, sus promesas incumplidas, sus grandes y sus ínfimas violencias en el campo y la ciudad, en los barrios gomelos y en los pobres, en las calles oscuras y a pleno sol. Y ya. Ya el mundo se va olvidando de que fuimos los mejores en lo peor. Ya eso es un titular sepia que la gente, con algo de suerte, olvidará en unos años.

Porque antes la gente decía, me voy a España, me voy a Estados Unidos, me voy a Argentina, a México, a Alemania, a Canadá, a Inglaterra, pero resulta que cada vez estamos todos más locos Lucas, y el mundo parece más un paciente grave en casi todas partes en lugar de verse como un padre responsable que nos dará cobijo y seguridad. Pero mientras eso pasa, y se acaba el agua, y se calienta la Tierra, y escasean los alimentos y las especies, estamos muy ocupados en TikTok y en Instagram, en Google o en Tinder, en Netflix, Facebook o WhatsApp, evadiéndonos de un mundo evasivo, de un mundo donde ya no hay ninguna parte a donde irse porque ya todo se jodió. O algo así.

En todo caso, mi percepción es que siendo una sociedad con déficit de atención como lo somos, con crisis de ansiedad como lo somos, depresiva y neurótica, lo mejor que podemos hacer es comenzar por estar aquí y ahora. En este presente que es todo cuanto hay. Porque no hay nada más. Y ninguno de esos mundos instantáneos donde nos venden la felicidad a un clic de distancia es un lugar habitable ni lo será en mucho tiempo. Mejor concentrémonos en eso que está pasando. Eso que estamos haciendo ya, bien sea bañar al perro, navegar el Atlántico, enseñarle al niño a amarrarse los zapatos, terminar el informe de ventas de la empresa o preparar los frijoles para el almuerzo. En este momento y en este lugar. Lo demás es ruido.

MELBA ESCOBAR

En X: @melbaes

(Lea todas las columnas de Melba Escobar en EL TIEMPO aquí)