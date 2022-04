El negocio más hermoso del mundo

Me hice lectora porque cuando era niña mi hermana Ximena me leía antes de quedarme dormida. Recuerdo la historia de ‘Mujercitas’, también la de ‘Oliver Twist’, en unas frías y lluviosas noches bogotanas en las que recién llegada de Cali me desesperaba de melancolía. Con el paso del tiempo, las historias que escuchaba se iban reconstruyendo en imágenes mientras ella hablaba en voz baja. Esa rutina vespertina se convirtió en un viaje necesario para mí.

El colegio de monjas y crucifijos a donde iba me asustaba. Entre otras limitaciones, nos tenían prohibido quitarnos el saco de lana, dentro del que me sentía prisionera. Y, encima, todas las mañanas había que ir a misa. Poco a poco fui entendiendo lo que hoy en día se enseña en todo taller de escritura creativa: que la ficción es el arte de darle sentido a la realidad, que creamos historias para que los hechos, aleatorios, confusos y a menudo tristes, cobren sentido.



Empecé a escribir cuentos a los ocho o nueve años. Lo hacía para escaparme del saco de lana gris y la falda del uniforme con colores de salpicón. De los crucifijos de la escuela donde hablaban de paz mientras exhibían un hombre pendiendo de unos clavos. Cada quien iba dándole cuerda a la vida como mejor podía. Y fue por entonces cuando entendí que si se quiere ser dueño de la propia, hay que hacerse amigo de la narrativa. Porque a la propia vida se le da sentido como se le da sentido a una novela. Las historias no son otra cosa que la gestión de los conflictos. Si aprendemos cómo otros resuelven los suyos, estaremos mejor equipados para manejar los propios.



Desentrañar ese amasijo de hechos desbordados, caóticos, que nos envuelven como una manigua, eso es la ficción. Darle orden a la existencia. Ponerle un principio, un nudo, un desenlace. Analizar los puntos de giro, las posibles respuestas de los personajes a lo que les sucede. Moderar la música y el ritmo. La ficción es siempre nuestra mejor aliada. Ella se anticipa a nuestros duelos, se pone en nuestros zapatos, tantea el futuro, como Casandra, nos pone alerta y nos prepara para lo peor.



Mi salvación, en consecuencia, vino con la lectura. Encontrar autores, voces, palabras que resonaban en mí, a las que entendía y en las que me sentía comprendida, me llevaron a descubrirme. Los libros han sido mis ángeles de la guarda, mi brújula en tiempos de tormenta. Entrar a una librería o a una biblioteca y saber por dónde caminar, a dónde mirar, qué títulos alzar para ojearlos, para acariciarlos, para pesarlos con la palma de la mano, ese es mi espacio de libertad. A algunos libros los deseo como se desea un vaso de agua en medio del desierto. Tal vez por eso espero que cada vez seamos más los que encontramos la misma salvación. Un remedio al nihilismo existencial que a veces parece cubrirlo todo.



Recuerdo esos paneles de comienzos de milenio en las ferias del libro donde la temática era “el fin del libro impreso” y siento un gustillo dulce en la boca al confirmar que los vaticinadores de apocalipsis estaban equivocados. El libro impreso no solo no desapareció, sino que la gente está leyendo más que nunca. En Barcelona, la fiesta de las rosas y los libros el pasado 23 de abril, día de Sant Jordi, se estima que debió arrojar ventas similares a las de 2019, cuando se vendieron 1,6 millones de ejemplares. En el mismo año, la Feria del Libro de Bogotá vendió más de 900.000 títulos y contó con 600.000 visitantes. En su edición número 34, la FILBo ofrece 1.600 eventos presenciales en los que participarán más de 500 invitados.



En un mundo donde todo está a la venta, saber que la industria del libro no solo no va en deterioro, sino que ha despegado con más fuerza a partir de la pandemia es una razón para pensar que no todo está perdido. Leer es, sobre todo, darle continuidad a esta larga conversación que ha sido la historia de la humanidad. Seguimos.



