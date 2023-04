El domingo de Resurrección no es para todos un día de recogimiento y reflexión. Al menos no lo fue en mi caso, cuando con una amiga nos tomamos unas cervezas ayer mientras ella dejaba correr su despecho.

No hablamos de la tradición cristiana en la cual ambas crecimos. No dije que fui criada con la idea de que “Dios es amor” y hemos venido a este mundo a fundirnos en relaciones mutuas de respeto, reconocimiento y sacrificio. No mencionamos a la comunidad cristiana, ni a la budista, ni a la judía, ni a otra ninguna. Y, sin embargo, nos fundimos en comunión mientras ella dejaba brotar un torrente de ilusiones rotas, deseos no cumplidos traducidos en frustración. Fueron nueve años, repite, durante los cuales intentó romper el cascarón de Peter Pan en el que se hallaba encerrado su amado cuarentón lastimado.

Así como ella fue a un colegio de niñas (yo también, toda la primaria), él también fue a uno religioso de muchachos. Allí aprendió a hacer chistes de doble sentido, a competir por el primer puesto, bien en una carrera de carros, en un partido de fútbol, o en conquistarse a la chica más popular. Fue capitán del equipo, el alma de la fiesta, el niñito de los ojos de mamá. Se acostumbró a llegar siempre de primero, a ser un mal perdedor, a hacer reír a carcajadas, pero nunca a escuchar críticas ni reflexiones cuestionadoras. Entre tanto, mi amiga, quizá un poco como yo, creció escuchando que hay que amar al prójimo como a ti mismo, que el sacrificio es la base de la reciprocidad de quien vive en comunidad, y que las mujeres, al menos, tenemos que aprender a escuchar, a ser compasivas, empáticas, a servir y perdonar.

Lo curioso es que, si alguien me pregunta, veintitantos años más tarde, a cuál le fue mejor, no dudo en responder que a nosotras. Como mujeres, y más en un país cristiano, estamos enseñadas a perder. Así que cuando eso pasa, no es el fin. Además, la amistad femenina se fundamenta en las confesiones descarnadas. Ser mujer es no tenerle miedo a la intimidad; al contrario, es saber exprimirla, encontrar cuánto hay de valeroso en saberse vulnerable y estar dispuestas a compartirlo. Yo no sabría qué sería de mí sin mis amigas. Es por ellas, y por mis hermanas (que también son amigas), por quienes he sabido entender mis ataques de ira, mis tristezas, mis desamores. Qué doloroso debe ser haber crecido sintiéndose forzado a llevar la máscara de la sonrisa triunfadora. Qué triste y solitario ser un macho alfa, llamado a ganar, a proveer, sin poder echarse a llorar, o quejarse por lo gordos que están, lo calvos, lo viejos, lo sordos, deprimidos o vaciados.

Ya en la tercera cerveza sentimos que, a lo mejor, su ex no era solo un imbécil, también era otra víctima del patriarcado. Y es que el amor, como la compasión, la solidaridad, la escucha, la comprensión o la complicidad se aprenden. Sin embargo, a menudo, hombres de buen corazón se ven arrastrados por la manada salvaje hacia acciones sectarias donde miden su poder y su fuerza pasando por encima del resto.

Al caer la tarde, mientras miro a mi hijo de seis años corriendo y gritando que ganó el partido de fútbol sin dejar de golpearse el pecho como un orangután, no dejo de sentir un poquito de culpa. Me pregunto qué tanto tengo en mis manos para cambiar la realidad que me rodea. Al menos para no actuar como la mamá del ex de mi amiga: convertida en la mujer que perdona al hijo todas sus faltas, lo sobreprotege, lo defiende, aun cuando actúa mal, reforzándole la idea de que todo le es y le será permitido. Le pregunto a mi amiga si el tipo tiene con quién hablar. Me dice que no: con el hermano solo hablan de carros y viejas.

Qué terrible debe ser nacer hombre, le digo. Me quedo pensando que ojalá Dios les dé la oportunidad de resucitar en otra vida donde puedan charlar y llorar bien tranquilos, amén.

MELBA ESCOBAR

En Twitter: @melbaes

(Lea todas las columnas de Melba Escobar en EL TIEMPO, aquí)