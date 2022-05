Comparendo al hambre

“Michael Jackson contra Michael Jackson. El verdadero multiverso”, decía el trino. Al texto lo acompañaba un video en el que dos imitadores del cantante de ‘Thriller’ se van a los puños. Disfrazados como el artista, los dos hombres se peleaban el puesto frente a la iglesia de San Pedro en Cartagena. El diario ‘El Universal’, tras entrevistar a Isber Guanire, uno de los imitadores, cuenta que el otro Michael Jackson lo golpeó. Además, su hermano, disfrazado de zombi, lo sostenía de los brazos para que no pudiera defenderse del otro, quien quería quitarle el apetecido lugar por el flujo de gente que pasa por ahí.

Si bien el video tiene mucho de delirio y podríamos encontrarle un tono cómico, no dejan de sorprenderme los comentarios en las redes sociales. La mayoría se refiere a la representación. Comentan el vestuario, los pasos, la pertinencia de la música. En fin, celebran o critican la riña entre los dos imitadores del cantante de ‘Bad’ como si estuvieran ante un espectáculo. Los pocos indignados suelen estarlo más por la ausencia de Policía en la zona que por el suceso. “Corronchos espantando la inversión y el turismo en dólares. Buena, genios”, escribe alguno. Otros votan por cuál les parece mejor...



Me cuesta creer que entre unas doscientas opiniones no haya más de dos o tres refiriéndose a lo triste del suceso. Al parecer, quienes sufrimos desde la empatía lo que no es otra cosa que una puesta en escena del hambre somos minoría. Porque irse a los puños por conquistar el frente de la iglesia de San Pedro para ganarse unos pesos significa pelear por el sustento. Luchar, en fin, por la supervivencia. Que esa lucha por el pan sea leída desde la trivialidad de la burla o la vergüenza ajena frente al “qué dirán los turistas” lo hace doblemente triste.



Y es que no es solo que Colombia sea un país donde el 40 por ciento de la población está viviendo en condiciones de pobreza. Es todavía peor. En Cartagena, solo el 50 por ciento de la población puede permitirse tres comidas diarias. Es decir, para la mitad de sus habitantes alimentarse es un lujo. En esto no hay nada de gracioso. Es tan triste como lamentable la reflexión de quienes piensan que todo es un problema de apariencias. Porque esa vergüenza está teñida de racismo, de clasismo y aporofobia. No solo queremos ser blancos, queremos ser ricos y poderosos. En otras palabras, ojalá fuéramos turistas en Colombia. Alguno, cualquiera de esos gringos o europeos que pasean por la ciudad vieja con la piel colorada como bebés gigantes en bermudas repartiendo dinero a quien les saca una sonrisa.



Lo mínimo que uno espera de los otros es algo de compasión. O, al menos, de comprensión. Pero no. El hambre nos da risa, o nos da oso ajeno. Así de banal, así de mezquino. Y es que el problema es que seamos uno de los países más desiguales en una de las regiones más desiguales del mundo entero. Pero el problema es aún más grave cuando no lo vemos ni lo queremos ver. En lo que va del año, veinte niños se han muerto de hambre en La Guajira.



¿Y qué hace la ciudadanía cuando hay señales de miseria en la comunidad? Llama a la policía. Adivinen cómo se resolvió la riña entre los dos Michael Jackson cartageneros. Pues, cada uno de ellos tuvo que pagar una multa de 208.000 pesos por “comportamientos que ponen en riesgo la vida y la integridad”.



En lo que va del año se han aplicado más de 885 comparendos similares en la Heroica. Duele pensar que, en un esfuerzo desesperado por poner comida en la mesa, la gente acaba saliéndoles a deber a las autoridades. Y, lo peor, así es todos los días y en la mayor parte del territorio. Si esto no explica el profundo descontento con los políticos tradicionales, no sé qué puede hacerlo de forma más explícita a solo seis días de las presidenciales.



MELBA ESCOBAR

