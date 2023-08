Colombia en su otra vida

Hace más de treinta años, en un aeropuerto internacional, fui retirada a una salita a donde llevan a las personas “sospechosas” por reunir dos características en mi pasaporte: tener el apellido Escobar y haber nacido en Colombia. Por desgracia, más de tres décadas después, las cosas no han cambiado mucho.

Caminar por La Rambla en Barcelona es ver cómo a los turistas les ofrecen souvenirs del Barça, turrones, banderas y postales coloridas, junto a camisetas de ‘El Patrón’. En el período que llevo viviendo en la Ciudad Condal, no pasan más de diez días sin que alguien, creyéndose gracioso, original, o receptivo, conecte mi nombre y mi nacionalidad para aludir a mi posible parentesco con Pablo Escobar.

Sobra decir, esto no me ha pasado solo ahí. A donde he viajado fuera del país, me he encontrado con un estigma resistente al paso de los años y los acontecimientos. Y quizá sea comprensible. El relato de un país donde la mafia traspasó todas las capas de la sociedad política y civil con miles de muertos, desaparecidos y secuestrados, en cabeza de un villano sin escrúpulos que mató policías e hizo estallar bombas, acabó incluso en una serie de Netflix. Todo esto mezclado con la narrativa en torno a los superhéroes de Marvel, algunos de ellos, como Batman, personajes que asumen la justicia por mano propia al margen del Estado, convierten a nuestro capo en una suerte de referente. Pablo Escobar, querámoslo o no, es también símbolo de ascenso social, de transformación en medio de un sistema desigual y elitista.

Durante cincuenta años, nos hemos visto como una nación violenta y corrupta, considerada internacionalmente mafiosa e insegura, con cultivos de coca, amapola y marihuana, asociados a las adicciones, al crimen y las actividades ilícitas. Sin embargo, esta misma nación, bendecida por la naturaleza, es el suelo sagrado donde nuestros pueblos ancestrales encontraron las plantas dotadas con poderes alucinógenos capaces de cambiarnos para siempre. Entre ellas se encuentra el yagé o la ayahuasca, conocida como la bebida sagrada, o enredadera del alma.

Entre quienes hemos tenido la oportunidad de vivir una experiencia transformadora gracias a esa bebida oscura y amarga, Adriana Correa Velásquez decidió investigar más. Fue así como dejó su trabajo como directora de Maloka, el museo de ciencias de Bogotá, para buscar otros rumbos. Desde su formación como comunicadora y sus conocimientos previos en divulgación científica, puso en marcha el pódcast ‘Atajos mentales’ para tratar de manera seria y profunda un tema que sigue siendo tabú. A la fecha, van siete episodios impecablemente producidos sobre el yagé, la ketamina, el LSD y los hongos mágicos, así como su contexto místico y ancestral, cuando ello aplica, al igual que su relación con la espiritualidad, así como sus facultades depurativas.

Mientras la escucho, pienso en esa purga que personas como ella y yo hemos vivido gracias al yagé, cuya ingesta limpia el cuerpo y el alma, nos devuelve la sensación de mirar el mundo con el asombro y la frescura de un recién nacido, y nos ayuda a sanar heridas psíquicas que de otro modo no habríamos podido curar. Múltiples estudios científicos comprueban la eficacia de estas sustancias en la curación de enfermedades mentales que van desde los trastornos obsesivos, pasando por la depresión o la bipolaridad. Muchos dan fe de haberse salvado por causa de estas terapias alternativas, tan distintas del abuso y el mal uso que les dan algunos a las plantas procesadas químicamente y convertidas en drogas ilícitas.

Algún día Colombia será mundialmente conocida como la tierra sagrada donde gentes de todas partes del mundo podrán encontrar el equilibrio del alma, la purificación de sus heridas y la serenidad de su espíritu. Para entonces, espero, nadie se acordará de un tal Pablo Escobar. La terrible noche habrá cesado al fin.

MELBA ESCOBAR

