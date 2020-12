Según el Diccionario de la Real Academia Española, la palabra ‘catarsis’ se usa para referirse al “efecto purificador que causa una tragedia o experiencia vital profunda suscitando la compasión”.

Fue así como el sábado, mientras leía sumida en la intensidad del dolor narrado por Helena Urán en su libro Mi vida y el Palacio, la palabra vino a mi mente. Pensaba que un texto donde una contemporánea narra en primera persona lo que significó para ella y su familia haber perdido a su padre magistrado en la toma del Palacio de Justicia, cuando la autora apenas tenía diez años, tiene una textura afectiva muy distinta a tantos otros escritos sobre el mismo tema.



De la mano de Helena, entiendo que esta tragedia es un horror que va mucho más allá de cifras, informes o posturas ideológicas. Siento más que entiendo, desde un plano emocional, el que me permite relacionarme con el dolor ajeno. Leyéndolo lloré, unas veces como hija, otras como madre, también como colombiana. Y en medio de esta lectura purificadora, es decir, catártica, vi hasta dónde necesitamos relatos liberadores. Helena cuenta la pesadilla de cuatro hermanas y una madre, así como de un país entero. Una historia que se adentra en la elocuencia compasiva más allá de todo discurso.



Esa noche hablé con mi hermana Ximena, y ella mencionó Cómo maté a mi padre, el libro de Sara Jaramillo. Recordé entonces la película Matar a Jesús, de Laura Mora, y luego el libro, también de un padre asesinado violentamente, como en las otras historias mencionadas, escrito por Diana Zuleta, Lo que no borró el desierto. La escritura, se sabe, es una forma de sanar.



Me pregunto si estas mujeres, Helena Urán, Diana Zuleta, Laura Moreno, Sara Jaramillo, valientes para mirar el dolor de frente, invitarlo a sentarse a su lado y escucharlo, más allá de estar haciendo un trabajo terapéutico para sí mismas no lo estarán haciendo para quienes hemos crecido en una nación lastimada.



Hace tiempo, en una entrevista que le hice a Pacho de Roux, mencionó el trauma que como sociedad vivimos por causa de la violencia, así como la necesidad de buscar canales desde la cultura para gestar la reconciliación. Más allá de las narrativas ideológicas que a menudo resultan excluyentes, la mirada íntima de la tragedia humana y personal a donde nos ha llevado la cadena de violencias nos permite entender con el corazón.



Decía William Shakespeare “Hay que darle palabras a la congoja”. Pues bien, estas mujeres no solo le dieron palabras, alzaron la voz desde el fondo de sus heridas. En un país con tantos huérfanos, tantas huérfanas, la potencia de la voz de quienes lo ha perdido todo no es siempre un grito de batalla, puede ser de emancipación.



Elevarse por encima del dolor sin negarlo, al contrario, aceptándolo en toda su verdad, su crudeza y su maldad, hace que adquiramos una conciencia sobre él. Esta práctica suele usarse en psicoterapia. Se trata de ir al pasado, recordar, reconstruir, y así relacionarnos con él desde otro ángulo despojado de ira o miedo. Esta nueva perspectiva muchas veces puede salvarnos. Pero para llegar a encontrarla, antes tenemos que haber tenido la fuerza de confesarnos esas verdades que a veces no sabríamos decirnos siquiera a nosotros mismos.



Estas valientes mujeres supieron alzarse sobre el estigma de la víctima para darse la oportunidad de compartir el trauma sufrido como una lección espiritual. Es ahí, en ese testimonio honesto, dolido y reflexivo, en donde encontramos un reflejo de nuestras propias heridas, un espejo donde vernos, un llanto compasivo, común y compartido, desde dónde mirar juntos hacia el mismo lado. Ojalá a este coro se unan muchas voces más de quienes crecieron en medio del fuego cruzado de los años ochenta y noventa, para permitirnos elaborar el trauma social que nos aflige.



MELBA ESCOBAR

@melbaes