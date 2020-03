En el conocido cuento de García Márquez, una señora le dice a su hijo en la mañana que tiene el presentimiento de que “algo muy grave va a suceder en este pueblo”. El rumor se riega, la gente empieza a comprar provisiones hasta acabar con las existencias, luego empieza a ver señales apocalípticas por todas partes y, al final, todos terminan huyendo en estampida.

En estos días veía un video de un tropel en una tienda Alkosto. Ahí me acordé del carnicero de la historia, que vende toda la carne en un día. Porque es que no se trata de negar lo evidente, o suponer cierta alguna de las teorías de la conspiración que andan por ahí. Así uno esté convencido de que esto es una enfermedad seria, la actitud de salir a aprovisionarse como si estuviera empezando la última guerra mundial me produce más pánico que el mismo virus. Si bien hay que tomar precauciones, uno se pregunta qué tiene una tasa más veloz de contagio, si el pánico o la misma pandemia.



Como lo hemos visto en diversas distopías, el miedo solo puede acelerar la extinción de un mundo que en los últimos años viene activando alarmas apocalípticas. Que si no nos mata el terrorismo, será un meteorito, o la escasez alimentaria, o la falta de agua, o las temperaturas elevadas... o ¡el coronavirus! El cual, como bien lo trajo a colación Juan Álvarez en su cuenta de Twitter, ya había sido anunciado. El fragmento de la novela de Dean Koontz dice así: “Hacia el 2020, una severa neumonía se expandió por el mundo atacando los pulmones y resistiéndose a cualquier tratamiento conocido”. La novela de terror llamada ‘Los ojos de la oscuridad’ es de 1981 y viene como anillo al dedo para alguien como yo, que cree en el Dios de la ficción.



Tal vez, porque toda ficción nos precede, vemos en algunas series historias parecidas a la que estamos viviendo. Se suspenden las actividades públicas, los viajes, las clases en colegios y universidades. Se pone gente en cuarentena, se agotan los tapabocas; luego, los antibacteriales, el papel higiénico... y empieza a haber escenas que se parecen a un episodio de ‘The Walking Dead’.



¿Significa eso que el futuro distópico que hemos visto y leído ya comenzó? ¿Es la imaginación la que imita a la realidad o es al contrario? Por estos días me parece que la humanidad actúa como si el libreto ya se hubiese escrito y estuviésemos actuando gratis para un episodio de ‘Black Mirror’. No sé cómo sigue la trama porque, al parecer, cada página se escribe a diario. Pero creo que se vienen días duros. Si bien en mi caso particular bajarle al ritmo, desacelerar y encerrarme a leer no es muy distinto a lo que he hecho siempre, el costo previsible para la economía es menos producción y mayor desempleo.



Los efectos son muchos. Hay aerolíneas cerca de la quiebra, con pérdidas de compañías a nivel global que se estiman en alrededor de los 115.000 millones de dólares este año, por citar solo un sector de los afectados. Esa es, quizá, la paradoja: mientras la pandemia pide desacelerar, la economía se contrae.



El sentido real y simbólico del coronavirus parece nacer de la intersección entre la imaginación humana y su realidad real. ¿Cómo tendremos que replantearnos este pulso entre velocidad frenética y necesidad de lentitud? ¿Entre la urgencia de contener la propagación del miedo sin por ello dejar de tomar los cuidados necesarios? Nadie lo sabe. Lo cierto es que el miedo avanza igual o más rápido que la misma enfermedad, una verdad de la que debemos ser conscientes, tanto como del hecho de que vivimos en sociedad y que, en estos momentos, como si se tratara de una película de ciencia ficción, una pandemia desconocida está poniendo a prueba nuestra capacidad de reacción ya no como individuos, sino como comunidad. La diferencia es que en este caso no somos solo espectadores, pues el desarrollo de la trama esta vez depende de nosotros.



MELBA ESCOBAR

