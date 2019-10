¿Y la Farc?

Más allá de los muchos vicios y desperfectos de nuestro sistema electoral, que en decenas de municipios afectan la libre decisión de los votantes, es la democracia que tenemos. Muy por debajo –es cierto– de la calidad que alcanza en otros países, pero muy por encima de la que tiene en muchos más, donde la democracia está intervenida por masivos fraudes operados desde el poder central, o donde simplemente impera la dictadura. A esta democracia imperfecta llegaron los exguerrilleros de las Farc –o al menos la mayoría de ellos– con la intención de hacer sentir ya no sus armas, sino sus ideas.

En las elecciones para Congreso de 2018, su participación fue testimonial, pues, sin importar los votos obtenidos (solo 55.000 al Senado), tenían garantizadas 10 curules en cada cámara. En las presidenciales apenas sonaron, pues su candidato, Rodrigo Londoño (otrora ‘Timochenko’), se retiró temprano por problemas de salud. De modo que las elecciones de hoy son la primera prueba efectiva sobre la fuerza del partido Farc.



La participación de sus candidatos es modestísima: tiene listas al concejo en solo 60 de los 1.122 municipios y a la asamblea, en solo ocho de los 32 departamentos. Para alcaldías, la Farc solo inscribió candidatos en 16 de esos 1.122 municipios, menos del 1,5 por ciento, y con presencia en una sola capital, Cartagena. No registró candidatos a gobernación alguna. Se suponía que el partido Farc iba a hacer una gran apuesta local y regional, en especial en aquellas zonas que su gente dominó por décadas. No fue así.



Habrá quien diga que la Farc no presenta más candidatos porque a sus dirigentes los están matando. Esto sin duda pesa, pero para un cabal análisis es fundamental entender que, en la mayoría de los casos, detrás de esos crímenes están disidencias de las Farc, bandas organizadas con vínculos con esas disidencias en temas de narcotráfico y minería ilegal, y hasta el Eln, como ocurre en Arauca y Catatumbo. No se trata de un plan del Estado para matar las opciones del partido de los exguerrilleros.

La Farc carece de líderes no digamos carismáticos, sino cuando menos reconocidos. Aparte de Londoño, los dos más sonados son ‘Márquez’ y ‘Santrich’, y no precisamente por su vocación democrática. El escándalo en el que aparecieron involucrados con el sanguinario cartel de Sinaloa los sacó del proceso de paz y dañó gravemente la poca imagen que comenzaba a construir la ex guerrilla.



La Farc no ha logrado posicionarse. Según el Gallup Poll, aunque mejoró un poco su imagen favorable al dejar las armas (pasó de promedios del 3 por ciento a rondar el 10 por ciento), su imagen desfavorable sigue altísima: 82 por ciento. Pero, además, ha sido incapaz de unirse con otras fuerzas de izquierda como el Polo Democrático o el petrismo, pues los dirigentes de estos grupos creen que aparecer en una foto al lado de la Farc hace más daño que bien.



A otras guerrillas que dejaron las armas les fue mejor. La exguerrilla venezolana de los años sesenta se convirtió en los setenta en un poderoso partido, el MAS: ganó muchas alcaldías y llegó a pelear la presidencia. En El Salvador, el partido de los exguerrilleros ha ganado dos veces la presidencia. En Colombia, el M-19 se quedó con una cuarta parte de la Constituyente del 91. La Farc está lejísimos de ello. Y eso que algunos creían que, después de los acuerdos, Timochenko y sus hombres se iban a tomar el país.



Mi voto. Ejerceré mi derecho al sufragio en Barranquilla, donde resido desde hace algún tiempo, y votaré por Elsa Noguera para la gobernación y Jaime Pumarejo para la alcaldía, porque esta ciudad y este departamento merecen seguir por la senda positiva que una serie de buenas administraciones, empezando por las de Álex Char, le abrieron desde hace más de una década.



MAURICIO VARGAS

