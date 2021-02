Ventilador y trueques

A raíz del explosivo testimonio del condenado exsenador santista Bernardo el ‘Ñoño’ Elías, esta semana durante el juicio al exdirector de la ANI Luis Fernando Andrade, por el caso Odebrecht, en el que Elías vinculó de manera directa al expresidente Juan Manuel Santos en reuniones con ejecutivos de la constructora brasileña, la defensa del exmandatario reaccionó. El abogado Alfonso Portela sostuvo que el ‘Ñoño’ no dijo “nada nuevo”, que lo que declaró ya fue investigado por otras instancias y que posee algunas pruebas que le pueden complicar la situación judicial al exsenador Elías.

Vale la pena destacar que Santos haya resuelto pronunciarse por boca de un abogado, lo que habla de la preocupación que lo embarga porque el ‘Ñoño’ –otrora aliado incondicional del expresidente y conocedor de muchos secretos de sus campañas– haya encendido el ventilador y lo esté salpicando. No hay que creer a pie juntillas los dichos del ‘Ñoño’, pero que sea una declaración bajo la gravedad del juramento obliga a tomársela en serio.



Lo segundo es la amenaza de revelar supuestas pruebas que pueden complicarle los procesos al exsenador Elías, un tema sobre el cual urge preguntarse: ¿si un expresidente de la República posee evidencias de la eventual comisión de delitos por parte de un excongresista, por qué se las guarda cuando su deber es presentarlas ante la justicia?



Piensa mal y acertarás, solía decir otro expresidente, Alfonso López Michelsen, ducho en este tipo de enredos. Un malpensado supondría que Santos guardaba pruebas contra el ‘Ñoño’ para, en una especie de trueque de ‘yo me callo y tú te callas, y yo hablo si tú hablas’, sacarlas a la luz si el exsenador se metía con él. Me resisto a creer que esa sea la explicación a la insólita declaración de la defensa de Santos.



Lo que el ‘Ñoño’ denuncia es justamente otro trueque: el de Santos con los ejecutivos de Odebrecht, un cambalache en el cual ellos le daban plata para su reelección en 2014 y, a cambio, recibían una generosa adición del contrato del tramo II de la Ruta del Sol, por unos $ 800.000 millones. Según reveló el exsenador Elías, la reelección de Santos estaba embolatada tras perder la primera vuelta con Óscar I. Zuluaga, cundía el pánico en las toldas santistas, necesitaban plata con urgencia y ahí estaba Odebrecht lista para proporcionarla. Parece claro que la reelección de Santos en 2014 estuvo tan manchada de Odebrecht como lo estuvo, del cartel de Cali, la elección de Ernesto Samper en 1994.

El ‘Ñoño’ menciona varias veces al exgerente de las campañas santistas, Roberto Prieto, condenado por trámites indebidos en contratos de otro sector de la Ruta del Sol en manos de una empresa italiana, y a quien la Fiscalía acaba de imputarle nuevos cargos en relación con la adición a favor de Odebrecht que menciona el exsenador Elías. Mi colega María Isabel Rueda ha sugerido en su picante sección ‘Tiktok’, en la web de Semana, que Prieto “la sacó barata” con la primera condena. Pero en este segundo juicio, la sentencia puede ir de 10 a 20 años de cárcel, y no como ahora que Prieto cumple su más bien corta pena en una cómoda instalación académica de la Policía.



¿Se animará Prieto a prender, como el ‘Ñoño’, el ventilador y a contar no solo lo de la plata de Odebrecht para la reelección sino por qué, en las grabaciones conocidas del caso, asesoras de la entonces primera dama, María Clemencia de Santos, y ella misma se preocupaban tanto por protegerlo y ayudarle cuando estalló el escándalo? Difícil que Prieto lo haga pero, si eso ocurre, en estos oscuros asuntos de Odebrecht y la campaña santista habremos pasado de los trueques para esconder, a los ventiladores para destapar. Ojalá que todo ello sea en beneficio de la verdad.

MAURICIO VARGAS

mvargaslina@hotmail.com