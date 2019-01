Vargas Lleras, ¿a la alcaldía?

Aunque el exvicepresidente Germán Vargas Lleras cometió un error detrás de otro en su fallida campaña presidencial del año pasado, en especial por apostar a que podía llegar a la Presidencia a punta de maquinaria, sigo pensando que hay algo de injusticia en que quedase de cuarto en la primera vuelta, muy lejos de los finalistas, Iván Duque y Gustavo Petro. Fue un castigo severo para quien se había lucido como el gran ejecutor en vivienda e infraestructura en el doble mandato de Juan Manuel Santos.

Repito que fue su culpa, pues acumuló todos los errores posibles en campaña, pero sus ejecutorias de los años recientes merecían un resultado menos devastador que el lánguido 7,4 % de los votos de la primera vuelta. Consciente de esa injusticia, ha resultado muy mal perdedor. Cada vez que se pronuncia sobre el gobierno de Duque, asoma un agudo resentimiento contra quien sí consiguió llegar a la Casa de Nariño y lo hizo con 15 años de edad menos que Vargas Lleras, quien alguna vez fue el más joven de la baraja de presidenciables.



Parece que Vargas le apuesta al fracaso de Duque, como si creyera que eso lo reivindica a él y, de paso, lo devuelve al puesto de favorito, ahora para las presidenciales de 2022. Se equivoca: si a Duque le va mal, como Vargas parece querer, el beneficiario no sería el exvicepresidente sino Gustavo Petro, quien, en un escenario así, tal vez sea capaz de sobrevivir al video de los fajos de millones de pesos, que tan duro lo ha zarandeado.



¿Tiene salvación Vargas? ¿Puede volver a escena con un papel protagónico en vez de desempeñar el rol secundario que hoy cumple como opositor a Duque, al lado de Petro, Claudia López y Jorge Robledo? Solo se me ocurre una vía para que lo consiga, y advierto que se trata de un camino plagado de riesgos y sin seguridad alguna de éxito: aspirar este año a la alcaldía de Bogotá.



Me dirán que no la tiene fácil, pues, de hecho, en Bogotá le fue bastante mal en la primera vuelta de las presidenciales: la ciudad donde Vargas nació le hizo el feo, y allí apenas cosechó 4,65 % de los votos. Además, su contendora sería Claudia López, una candidata muy fuerte a la alcaldía que cuenta con el apoyo de los ‘verdes’, que sacaron, con Sergio Fajardo, más de 33 % en la primera vuelta presidencial.



Pero, justamente en eso consiste la política: en asumir retos de gran magnitud. Ganar la alcaldía de Bogotá es casi lo único que puede resucitar a Vargas. Para ello tendría que hacer una excelente campaña, basada en sus ejecutorias como minvivienda y como vicepresidente, y quitándose de los hombros la caspa de la maquinaria.



Aplazaría, eso sí, su aspiración presidencial para 2026, pues estaría cuatro años en la alcaldía. Y habrá quien diga que para entonces tendrá 64 años en un país que desde 1990 elige mandatarios jóvenes. Pero, ojo con el cuento de la edad: Fajardo va a tener 66 en la próxima elección presidencial, la de 2022, y es desde ya uno de los favoritos.



¿Y si Vargas sale derrotado para la alcaldía? Al menos habrá vuelto al combate. Richard Nixon perdió la presidencia de Estados Unidos en 1960 con John Kennedy y dos años después aspiró a la gobernación de California. Volvió a perder. Pero se las arregló para seguir vigente, y media década después ganó la Presidencia.



Si Vargas quiere revivir, si quiere volver a estar en el escenario central de la política nacional, tiene que jugarse en un desafío de alto valor. De lo contrario, ¿qué se va a quedar haciendo? Seguir como columnista semanal y jefe de su partido, Cambio Radical, donde no siempre le hacen caso, es poco para quien alguna vez fue el casi seguro próximo presidente de Colombia. Mejor es que se sacuda de la derrota de 2018 y se lance en 2019 por el segundo premio gordo después de la Presidencia: la alcaldía de la capital.



MAURICIO VARGAS

