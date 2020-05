Una luz en el camino

En medio del desconcierto por la pandemia del covid-19, una institución tiene descrestados a los expertos: la Singapore University of Technology and Design (SUTD), una especie de MIT de Asia. Conocida por su habilidad para reunir, cruzar y procesar millones de datos diarios de decenas de países, la SUTD examina, desde hace semanas, el comportamiento del coronavirus. Con la certeza de combinar casi más datos que nadie en el mundo y de trabajar con elaborados modelos matemáticos, viene haciendo predicciones sobre cuánto va a durar la crisis.

No le ha ido mal. Predijo que, para fines de marzo, Italia alcanzaría el pico con unos 5.500 contagios nuevos por día. Lo alcanzó poco antes con cerca de 6.000. Luego, de manera audaz, la SUTD predijo una fuerte reducción de los casos nuevos y aseguró que, para fines de abril, la cifra estaría entre 1.000 y 2.000: la realidad es que el mes cerró con unos 1.900. Predijo un pico para Francia, a inicios de abril, con 4.700 casos nuevos por día (fueron 5.100), y una caída hasta alrededor de 1.000 para fin de mes que casi se cumplió.



También acertó con Alemania: el pico a inicios de abril con cerca de 6.000 y la caída, a fin de mes, a poco más de 1.000. Con España, uno de los países que más han sufrido, el acierto fue mayor: situó el pico a inicios de abril en unos 8.000 casos nuevos por día, y así ocurrió; y una caída a fin de mes a unos 1.100 casos nuevos diarios, y fueron unos 1.200. Del mismo modo, acertó en que el virus casi desaparecería de Nueva Zelanda esta semana, y así sucedió.



En el caso de Colombia, aunque la SUTD advierte que la información no es tan completa como sería lo ideal, el modelo predictivo divulgado el 27 de abril indica que estamos cerca del pico, con promedios de entre 250 y 300 contagios nuevos diarios. Y aquí viene la luz en el camino: dicen estos expertos que para fin de mayo habrá menos de 100 casos nuevos al día, y que para algún momento de julio, el virus estará controlado en el país, con pocas decenas de contagios nuevos cada jornada. Esto, claro, si la cuarentena se mantiene y solo se relaja poco a poco y con protocolos estrictos.



¿Por qué, aunque que las autoridades hacen más pruebas por día, cae la cantidad de nuevos casos confirmados? Por un lado, la cuarentena frena la expansión. Pero además, los expertos creen que a medida que pasa de un humano a otro, el virus se debilita y su capacidad de contagio se reduce. Y creen también que, por cada contagio confirmado, hay miles de personas que tienen el virus y, sin presentar síntomas, desarrollan anticuerpos que las inmunizan: así, el virus cada vez encuentra menos personas a las cuales contagiar. Si para octubre hay una nueva ola del virus, hallaría mucha menos gente sin inmunidad, más aún si hay una vacuna disponible.



La cuestionada Organización Mundial de la Salud dijo que no estaba claro que quienes sobreviven al virus quedan inmunizados. Pero un estudio publicado esta semana por la prestigiosa revista ‘Nature’, apunta a que quienes lo padecen, con o sin síntomas, sí quedan inmunizados. Las recaídas serían muy excepcionales.



Si en Colombia estamos cerca del pico, no vamos mal: son poco más de 300 decesos totales hasta el viernes –todas ellas, muertes que entristecen– que representan un 4,5 por ciento frente a los contagios confirmados, muy por debajo del 10 y el 12 por ciento de muertes por contagios que alcanzaron España o Italia. Además, hay unos 1.500 enfermos recuperados, el 20 por ciento del total de casos, y esa cifra crece rápido. Pero lo mejor es que, de los poco más de 5.000 contagios que siguen activos, apenas 111 estaban el viernes en cuidados intensivos. Ojalá que los expertos de Singapur acierten y que los cientos de nuevas camas UCI habilitadas en el país para la emergencia se queden sin usar.



MAURICIO VARGAS

mvargaslina@hotmail.com