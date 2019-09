¿Trump, atrapado?

Tanto va el cántaro al agua que al fin se rompe. Después de casi tres años de manejar la presidencia de la primera potencia mundial como si fuera su ‘reality show’ de la década pasada, ‘El aprendiz’, donde en cada emisión despedía con alarde de gestos y palabras a uno de los concursantes, Donald Trump terminó metiéndose en un lío gordo por el cual la mayoría demócrata de la Cámara de Representantes, opuesta al gobierno republicano, puede promover un juicio de destitución en su contra.

El 25 de julio, el mandatario estadounidense llamó por teléfono a su homólogo de Ucrania, Volodímir Zelenski, y, en medio de una charla sobre la ayuda de Washington a este país, le pidió que investigara los negocios que Hunter Biden había hecho en Ucrania cuando su padre, Joe Biden, era vicepresidente de Barack Obama. Biden padre es uno de los más firmes aspirantes demócratas a enfrentar al republicano Trump en las elecciones de 2020. Esos negocios ya habían sido investigados por la Fiscalía ucraniana, que dijo que no había indicios de delito.



Que el presidente de Estados Unidos utilice su enorme poder de intimidación en el exterior para impulsar una investigación judicial en contra del hijo de un opositor comporta conductas graves, entre ellas abuso de poder e incitación a que un gobierno extranjero intervenga en las elecciones, a más de la indignidad que esto supone para un jefe de Estado. Pero además, la conversación fue delante de varios funcionarios, y de ella, como de todas las charlas con mandatarios extranjeros, quedaron notas detalladas. Como hay indicios del intento de asesores de Trump por ocultarlas, asoma otro delito: el de obstrucción a la justicia.



Ante la presión del Congreso, la Casa Blanca divulgó un resumen de las notas, pero al parecer omitió frases clave. Aun así, las notas confirman el indigno pedido de Trump a Zelenski. Pero hay algo más delicado: los comités de Inteligencia del Congreso tienen en su poder la denuncia de un agente de la CIA –por ahora, anónimo– que, preocupado como muchos en la comunidad de inteligencia por la conducta irresponsable del presidente en las relaciones exteriores, presentó una denuncia por escrito, con reveladores detalles sobre la charla y la descripción de los intentos de la Casa Blanca por ocultar su contenido completo.



Hasta hace poco, y frente a otras denuncias contra Trump, no había una mayoría demócrata decidida a procesarlo. Pero ante las evidencias de este nuevo caso, una amplia mayoría de representantes demócratas quieren impulsar el juicio. Todo indica que, dentro de unas cuantas semanas, la acusación estará lista en la Cámara.



A Trump lo puede salvar el Senado, de mayoría republicana, que, tras la acusación de la Cámara, debe decidir si hay juicio. Hasta ahora, unos pocos senadores republicanos han dicho que consideran gravísimo el caso. Pero si Trump sale mal librado en las declaraciones bajo juramento que harán ante el Congreso los testigos de la charla con Zelenski, ese número podría crecer. Si llegan a 20 y se suman a los demócratas, en el Senado habría una mayoría calificada para destituir a Trump, aunque, por ahora, eso es bastante improbable.



El proceso, que apenas arranca, marcará la campaña electoral de 2020. Puede que las pruebas acorralen a Trump, como ocurrió en 1974 con otro republicano, Richard Nixon, quien renunció y evitó así el juicio, que también nació de un intento de maniobrar contra la oposición: el asalto ilegal a las oficinas demócratas del edificio Watergate para plantar micrófonos. Pero no hay que descartar que si el grueso de los votantes no resulta convencido por las pruebas, Trump se disfrace de víctima y consiga salvarse y hacerse reelegir. La batalla apenas comienza.



MAURICIO VARGAS

