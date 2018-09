Sospechoso error

Quedé estupefacto hace unos días, cuando leí la carta que, el 10 de septiembre, una funcionaria de la Sala Penal de la Corte Suprema le dirigió al expresidente Álvaro Uribe. Por instrucciones del magistrado José Luis Barceló, la firmante de la nota le informó al senador que en un proceso contra otro congresista, el representante chocoano Nilton Córdoba, el celular de Uribe fue intervenido durante varias semanas de manera accidental. En medio del galimatías que caracteriza la misiva, es posible concluir que la Sala Penal de la Suprema intervino dicha línea celular creyendo que se trataba del móvil del congresista Córdoba, investigado en el escándalo del ‘cartel de la toga’.

Ante el natural estrépito que produjo que la Sala Penal, acusada desde hace años de actuar con un sesgo anti-Uribe, hubiese violado el derecho a la intimidad del exmandatario por un oscuro procedimiento que la Corte atribuía a un accidente, Barceló –quien semanas atrás, en una decisión altamente controvertida, había citado a indagatoria al expresidente– salió a los medios a intentar explicar lo ocurrido. El magistrado, por demás presidente de la Suprema, dio a entender que la culpa la tuvo el representante Córdoba porque, según lo sugirió el magistrado, en sus primeras diligencias ante la Corte entregó el número del celular de Uribe como si fuera el del parlamentario chocoano.



Córdoba dijo a los medios que él no había entregado ese número y complicó con ello a Barceló, quien se mantuvo en que no hubo error de la Corte. No contento con eso, sostuvo que las conversaciones interceptadas a Uribe podían ser usadas no en el proceso contra Córdoba, sino en el que la Corte sigue contra el exmandatario, y que ya no manejará Barceló por la creación de las nuevas salas y de la doble instancia, donde quizás haya más garantías de equilibrio para saber si el exmandatario cometió o no un delito, pues con Barceló parecía condenado de antemano.



Consulté con varios penalistas, y todos me dijeron que interceptar a Uribe sin justificación y por un supuesto accidente puede viciar de nulidad esas pruebas. Al quedar en evidencia y disparar la sospecha de una maniobra para chuzar al expresidente sin el debido proceso, Barceló volvió al ataque. En una larguísima entrevista con semana.com, ensayó otra versión: que como Córdoba era investigado desde hace varios años, fue en ese entonces cuando identificaron como suyo el celular de Uribe. ¿De modo que, antes de interceptar un teléfono anotado años atrás, la Sala Penal no verifica que sea el del indagado? Para lavarse las manos, Barceló les echó la culpa del desatino a agentes del CTI, que –bueno es aclararlo– trabajan bajo las órdenes de los magistrados.



Entiendo que usted, lector, se pierda un poco con estas explicaciones. Yo también me perdí leyendo y releyendo oficios de la Sala Penal y frases del magistrado. En vez de tanta justificación enredada, lo que le correspondía a Barceló, dada la dignidad de su cargo de presidente de la Corte Suprema, era reconocer de frente el error, presentarle disculpas a Uribe y, muy posiblemente, decretar la nulidad de las pruebas recogidas por tan ilegal procedimiento. Lo demás es intentar explicar lo inexplicable, echando mano de un amasijo de argumentos poco convincentes, cuando lo que hubo fue una metida de pata descomunal –y sospechosa– de la Sala Penal de la Corte.



* * * *



Sospecha confirmada. Al pedir las pruebas que Estados Unidos tiene contra ‘Santrich’, en clara violación del procedimiento de ley, la JEP sigue embolatando la extradición del amigo del cartel de Sinaloa y confirma así la sospecha de que está dispuesta a proteger a este oscuro personaje. Parece que los exabogados de las Farc que trabajan en ese tribunal están haciendo la tarea.



MAURICIO VARGAS

