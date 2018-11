Síndrome de abstinencia

Las sesiones del Congreso, que concluyen el 16 de diciembre, no pasarán a la historia como prolíficas en materia legislativa. El grueso de los proyectos gubernamentales se hundirá, saldrá recortado o apenas hará tránsito para continuar su examen, en marzo, cuando las cámaras vuelvan a reunirse. En vísperas de Navidad, los medios dirán que las sesiones fueron lánguidas y el resultado, para el Gobierno, es magro.

Yo me declaro, desde ya, en desacuerdo. Es cierto que del paquete legislativo presentado por el Ejecutivo, poco se salvará. Hace semanas resultó aprobado el presupuesto. Saldrá la reforma tributaria, mutilada y mal orientada, y, aunque recogerá buena parte de los recursos que el Gobierno busca para gastos e inversiones, agravará los desajustes de la colcha de retazos en que, desde hace décadas, se convirtió el sistema fiscal.



Las reformas política y de la justicia pasarán su primera vuelta –si acaso–, y las grandes discusiones quedarán, como suele ocurrir con los cambios constitucionales, pendientes para el segundo y definitivo debate el año entrante. Ojalá en la política pase la lista única, que acabe con las microempresas electorales que tanta corrupción han traído. Y en la de la justicia, ojalá desaparezca el Consejo Superior de la Judicatura, y las cortes pierdan sus facultades para elegir funcionarios, lo cual las ha politizado.



Un proyecto de enorme importancia apenas ha recibido atención mediática: el de la modernización de las TIC, que reordena un sector medio paralizado por normas que se volvieron inoperantes frente a los desafíos que plantea hoy la tecnología informática y de telecomunicaciones. La ministra de las TIC, Silvia Constaín, juiciosa y muy conocedora, preparó un proyecto para ponernos al día. Si no sale aprobado, Colombia se va a rezagar en un campo donde quedarse atrás significa paralizar el desarrollo. Ojalá los congresistas le den vía libre, porque de lo contrario le harán al país un daño irremediable que pagaremos todos, pues las enormes inversiones privadas en el sector, que son urgentes y generan servicios y empleo, no se darán sin esa ley.



No es mucho más. Pero, entonces, ¿por qué me declaro desde ya en desacuerdo con decir que será una magra legislatura? Para empezar, que salgan aprobados pocos proyectos no es grave, pues en este país sobran las leyes que se quedan en el papel. No creo que legislar –y solo legislar– produzca resultados mágicos, y eso de votar y sancionar un centenar de leyes cada año de poco ha servido.



Pero, en cambio, lo que valoro –y mucho– de estas sesiones del Congreso es que son las primeras en casi dos décadas en que el Gobierno se niega a aceitar la maquinaria con los tristemente célebres cupos indicativos, esas oscuras partidas de la ley de presupuesto que algunos parlamentarios recomendaban para obras regionales que si acaso se hacían a medias, y en donde el contratista venía asignado de antemano y le daba una buena tajada al congresista que había apadrinado la obra. Era la ‘mermelada’.



Esas partidas llegaron a valer billones de pesos, y a medida que parte de esa plata fluía hacia los bolsillos de los corruptos, el gobierno de turno conseguía mayor apoyo parlamentario. Haberlas acabado es una medida anticorrupción concreta y efectiva que no ha sido valorada. Pero para la administración Duque ha tenido un costo: que muchos en el Congreso, acostumbrados a altas dosis de esa ‘mermelada’ criminal y afectados ahora por el síndrome de abstinencia, poco le hayan caminado al Gobierno.



* * * *



Dolor. Me entristece mucho la desaparición del joven historiador Pedro Arciniegas Rueda, con quien trabajé de cerca estos años para mis tres novelas sobre la Independencia. Sin su asesoría, aguda y rigurosa, no habría podido escribirlas. Nos hará mucha falta.



MAURICIO VARGAS

mvargaslina@hotmail.com