¿Se comerá Petro al Verde?

La Alianza Verde era, hasta hace poco, el más prometedor experimento de nueva política en el panorama criollo. Después de triplicar su bancada parlamentaria en las elecciones de 2018, ganó dos de las principales alcaldías (Bogotá con Claudia López, y Cali con Jorge I. Ospina), así como Cúcuta, Manizales y 40 municipios más, en las regionales de 2019. Antes de la pandemia de covid-19, pintaba como la única fuerza capaz de disputarles el poder a los partidos tradicionales (Liberal y Conservador) y sus derivaciones (Centro Democrático, Cambio Radical y ‘la U’).

Un año después, los ‘verdes’ atraviesan una grave crisis. Los alcaldes de Bogotá y Cali han caído mucho en las encuestas: López ha perdido un tercio de la aprobación de su gestión y Ospina, casi la mitad. La muy irregular gestión de la pandemia les ha pasado factura: la capital gobernada por López registra más de 1.700 muertos por millón de habitantes, la tasa más alta de las cinco grandes ciudades. En cuanto a Cali, la segunda ola de la pandemia disparó las muertes totales, que crecieron casi un 50 % entre diciembre y enero, mucho más del doble que en Barranquilla, donde subieron 20 % en esos días.



En el pico de enero, las camas UCI de Bogotá y Cali colapsaron, y decenas de pacientes fueron trasladados a otras ciudades: López y Ospina resultaron incapaces de aumentar esas camas durante la tregua que el coronavirus les dio entre la ola de julio-agosto y la de fin de año. A esto se suman denuncias sobre el manejo de la contratación: en Cali, varios sectores cuestionan el papel de los hermanos de Ospina en esos procesos; en Bogotá, allegados a líderes de la Alianza Verde han resultado premiados con multimillonarios contratos.



Es un frente muy delicado para un partido que quiere mostrarse, antes que como partido ecologista (y eso que se denominan ‘verdes’), como adalid anticorrupción. También afecta esa imagen el apoyo al alcalde de Medellín, Daniel Quintero, una foto en la que los ‘verdes’ aparecen al lado de César Gaviria, Luis Pérez y Germán Vargas, algo que les revuelve las tripas a los ‘verdes’ más puros. Tan importante es ese apoyo que el concejal ‘verde’ de Medellín Daniel Duque fue sancionado por criticar al alcalde. “El partido Verde –tuiteó– acaba de suspenderme por hacerle oposición a Quintero, un sector de mi partido está feliz con las cuotas en la administración...”.



Esa sanción ha dividido a los ‘verdes’, pero no tanto como los coqueteos con Gustavo Petro. En un principio, un amplio sector liderado por la alcaldesa López dejó en claro que no querían ver a Petro ni en pintura. Pero la semana pasada, los amigos de Petro en la Alianza ganaron el pulso: el copresidente y vocero ‘verde’, Antonio Navarro, anunció que hablarán con el líder izquierdista, con miras a un pacto para las elecciones de 2022. El viernes, Petro se mostró feliz y muy dispuesto.



Si esos diálogos avanzan, los ‘verdes’ perderán toda opción de atraer a Sergio Fajardo, quien ha dicho y repetido que “con el señor Gustavo Petro no estoy dispuesto a hacer ningún tipo de alianza”. Fajardo conoce el costo de aparecer aliado con la izquierda, pues su cercanía con el Polo le quitó muchos votos centristas en la primera vuelta presidencial de 2018. Pero además, Fajardo sabe que si los ‘verdes’ y Petro se juntan, en el mejor de los casos quedarán divididos y, en el peor, la Alianza Verde será sometida por el petrismo.



Claudia López aspira a llegar a la presidencia en 2026 a la cabeza de una amplia coalición liderada por los ‘verdes’, donde los votos centristas sean una base importante. Ella sabe –como Fajardo– que si los ‘verdes’ se untan de Petro, espantarán muchos de esos votos centristas, definitivos en las presidenciales. Con eso en mente, ¿permitirá la alcaldesa que a su partido se lo devore Petro?



MAURICIO VARGAS

