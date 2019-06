¿Se atreverán?

No es fácil poner las cosas en claro en el despelote que los altos tribunales han armado en el caso del excomandante de las Farc que lleva el alias de Jesús Santrich, pillado en un video en 2017 mientras negociaba un cargamento de cocaína con rufianes del cartel de Sinaloa. Tras su primera captura por orden de la Fiscalía, avalada por un juez de garantías y con fines de extradición a Estados Unidos, la Jurisdicción Especial para la Paz se le atravesó al asunto y puso en duda que el delito fuese posterior a la entrada en vigor de los acuerdos Gobierno-Farc.

Hace dos semanas, la JEP ordenó que Santrich fuera liberado, pero, apenas salió de la cárcel, la Fiscalía lo recapturó por nueva evidencia que abundaba en lo que hace rato no ofrece dudas sobre las conductas mafiosas del personaje. Y entonces, esta semana, intervino la Sala Penal de la Corte Suprema, que, alegando que un fallo del Consejo de Estado determinó días antes que Santrich tiene condición de congresista –lo que implica que es un aforado al que solo puede procesar penalmente la Suprema–, tomó dos decisiones: la primera, liberarlo, pues asume que su detención era ilegal pues solo la Suprema puede ordenarla; y la segunda, iniciar contra él un proceso por narcotráfico y analizar si puede ser extraditado.



La mala noticia es que Santrich, un mafioso que recayó en el delito después de activados los acuerdos en diciembre del 2016, quedó en libertad: una vergüenza para Colombia que, con toda la razón, indigna a millones en el país. Pero hay una buena –o que, según lo que haga la Suprema, puede llegar a serlo–: en su providencia, la Sala Penal asume que los delitos de concierto para delinquir con fines de narcotráfico por los que Santrich es procesado se dieron “entre junio de 2017 y abril de 2018”. La Sala Penal hizo en pocos días lo que la JEP nunca fue capaz de hacer en más de un año, a pesar de lo sencillo que resultaba determinar esa fecha.



Eso quiere decir –y no es poca cosa– que, en virtud de los mismos acuerdos Gobierno-Farc, Santrich ha perdido los beneficios que le otorgaba ese tratado, entre ellos la garantía de no extradición. Los beneficios no cobijan delitos cometidos después de la entrada en vigor de los acuerdos. Pero, además, al haber recaído en el crimen con su reunión de narconegocios con los de Sinaloa, Santrich violó el sagrado principio de “no repetición” contenido en los acuerdos y, en consecuencia, ya no es sujeto de los beneficios concedidos a los ex-Farc.



Según la Suprema, Santrich no debe estar en manos de la JEP, porque ha perdido el beneficio de ser procesado por la muy generosa jurisdicción ideada en la mesa de La Habana, que le ofrecía, incluso, nunca ir a la cárcel por tantos crímenes cometidos antes de los acuerdos. Pero tampoco está en manos de la Fiscalía y los jueces ordinarios porque –dice la Corte– es congresista, lo cobija un fuero constitucional y debe ser procesado por la Sala Penal de la Suprema.



¿Qué hará la Sala Penal? Lo primero que tiene que decidir es si lo recaptura, como debería, por la gravedad de las acusaciones que pesan contra él. Y lo segundo, optar por uno de dos caminos: procesarlo por narcotráfico en Colombia o darle curso a la solicitud de extradición de Estados Unidos.



La justicia está muy desacreditada: la Suprema cuenta con una opinión desfavorable que ha rondado el 60 por ciento de un año para acá, según Gallup Poll. Ese descrédito lleva a muchos a creer que la Sala Penal no se atreverá a juzgar a Santrich con el rigor que sus delitos y la pérdida de los beneficios por los acuerdos Gobierno-Farc ameritan. Soy de los pocos que creen que los magistrados estarán a la altura, que lo procesarán e incluso autorizarán al Presidente de la República a extraditarlo. ¿Se atreverán?



MAURICIO VARGAS

