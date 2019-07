Santos, al tablero

Hace dos años y unos meses, cuando una avalancha de revelaciones puso al descubierto el ingreso de miles de millones de pesos de la multinacional brasilera Odebrecht a las campañas presidenciales de Juan Manuel Santos en 2010 y 2014, pedí en estas páginas que los directivos de dichas campañas le dijeran toda la verdad al país sobre tan delicado asunto.

Al principio negaron de plano los señalamientos. Pero con el tiempo, y ante las evidencias de aportes por cerca de 1,5 millones de dólares entre las dos elecciones –para la compra de camisetas, y para unas supuestas y muy costosas encuestas–, terminaron reconociendo que las arcas santistas sí recibieron multimillonarios aportes de Odebrecht, una compañía que corrompió gobiernos y congresistas en medio continente, y que en Colombia también hizo de las suyas.



Ahora que han surgido dos nuevas y gravísimas revelaciones sobre platas de Odebrecht que, según testimonios ante la justicia y los medios, resultaron fundamentales para salvar la reelección de Santos en la segunda vuelta de 2014, reitero la misma petición: que digan la verdad.



Por un lado, Andrés Sanmiguel Castaño, socio y directivo de una compañía utilizada como vehículo para recibir 3.850 millones de pesos de Odebrecht en efectivo, bajo la cubierta de un contrato ficticio, aseguró ante la Fiscalía que ese dinero fue sacado de un banco en maletines llenos de billetes, y que eran recursos con destino a la campaña de Santos para la segunda vuelta presidencial.



Los fondos, cuenta Sanmiguel, fueron requeridos con suma urgencia por dirigentes liberales que apoyaban a Santos, y monetizados en cuestión de horas. Santos había perdido la primera vuelta con Óscar Iván Zuluaga, y su campaña necesitaba plata líquida con desespero para movilizar a los caciques en la segunda vuelta.



Aquí, el testimonio de Sanmiguel ante la Fiscalía se junta con las declaraciones del exsenador cordobés Bernardo ‘Ñoño’ Elías a la periodista Vicky Dávila. Elías cuenta que para esa misma apretada segunda vuelta de Santos contra Zuluaga, él participó en una operación para ingresar e invertir miles de millones de pesos de Odebrecht en la campaña santista. Dice que tuvo contacto con alguien que “fungía como directivo de la campaña” de Santos y que esa persona sabía perfectamente el origen del dinero.



Solo con esas dos declaraciones, estamos ante un descomunal río de dinero en efectivo para conseguir votos que reeligieran a Santos en 2014. Pero hay algo más: dice Elías que recursos de Odebrecht también alimentaron la campaña por el Sí en el plebiscito de 2017, sobre los acuerdos de La Habana, aunque todo indica que no bastaron, pues esa votación la ganó el No.



Como lo dije hace dos años largos, es fundamental que los involucrados digan la verdad. Y que aporten pruebas. Para empezar, el ‘Ñoño’ y Sanmiguel, pero también Roberto Prieto, mandamás financiero santista, hoy preso. Y, claro está, que responda el expresidente Santos, que no puede seguir callado ante tan escandalosos señalamientos y debe de inmediato pasar al tablero a responder qué supo de todo esto.



Algunos de sus defensores han dicho que Odebrecht no recibió grandes contratos ni beneficios durante el segundo mandato de Santos, que la plata de la compañía brasilera tanto ayudó a garantizar. Claro, olvidan aclarar que antes de que eso pudiera ocurrir, Odebrecht ya estaba señalado en Brasil, Estados Unidos y otros países por sus corruptas operaciones. Y daba oso darle contratos. Pero, según lo contado por el exsenador Elías, no les dio oso recibirle plata en la campaña por el Sí del plebiscito de 2016, cuando Odebrecht ya estaba en la picota pública en el exterior. La paz, sugiere el exsenador, lo justificaba todo. Por esa causa, agrega, “nos volvimos locos”.



MAURICIO VARGAS

