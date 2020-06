Salvamento

Con tanta incertidumbre sobre la duración y los efectos, económicos y de salud, de la pandemia del covid-19, fue reconfortante el informe de Raddar, entidad privada que investiga el comportamiento de los consumidores, según el cual el gasto de los hogares colombianos tuvo un ligero aumento durante el mes de mayo, a pesar de la cuarentena y de todas las medidas restrictivas que tan duro han golpeado los ingresos familiares.

La investigación de Raddar indica que el consumo de los hogares creció 1,5 % frente a mayo de 2019, y sumó $ 58,4 billones. ¿Cómo es eso posible en medio de la parálisis económica y mientras el desempleo, en ese mismo mes, se disparó a casi el 20 %? La explicación –demuestra Raddar– está en las ayudas a los hogares dadas por el Gobierno Nacional, las gobernaciones y las alcaldías, además de los programas de fundaciones y empresas privadas. Las autoridades han entregado auxilios económicos directos: giros en efectivo, así como ayudas para personas de la tercera edad y jóvenes, y pagos extras a los beneficiarios de Familias en Acción, que se suman a su cheque mensual.



Aunque al principio hubo atrasos, los hogares necesitados han recibido mercados con productos alimenticios y de aseo, que les han permitido liberar parte del escaso efectivo que manejan y destinarlo a otras necesidades, para mantenerse a flote. En lo que va de la cuarentena (no solo en mayo), cifras oficiales hablan de 1,5 millones de mercados enviados por el Gobierno Nacional, 3,4 millones de refuerzos nutricionales entregados por el ICBF y 4 millones de raciones entregadas en casa por los programas de alimentación escolar (PAE).



A esto hay que sumar 1,5 millones de mercados entregados por gobernaciones y alcaldías, de recursos propios o en asocio con privados. “Es cierto que hemos descubierto casos de sobreprecios, algunos bastante graves, pero en general creemos que muchas de esas ayudas han fluido de manera correcta”, me dijo un funcionario de la Contraloría. Otras ayudas que han aliviado la carga de los hogares están representadas en la congelación de las cuotas de crédito de vivienda, así como de otras modalidades de créditos corrientes.



El valor total de esas ayudas alcanzó –según el cálculo de Raddar– los $ 27,8 billones, de los cuales $ 17,5 billones procedieron de los gobiernos y $ 10,3 billones, de programas del sector privado. Sin esos auxilios, el consumo de los hogares en mayo habría caído de manera dramática, y el hambre se habría extendido con más velocidad y alcance que el coronavirus, con explosivas consecuencias sociales en varias ciudades.



Aún no hay cifras para junio, del que apenas se completa la mitad este lunes. Es probable que a nivel nacional, además del impulso por la reactivación de la construcción y de otros sectores, el ritmo de estos auxilios se haya mantenido. Pero en cuanto a los gobiernos locales, la estrechez de presupuesto y hasta el miedo a contratar para no meterse en líos con los órganos de control de seguro impidieron sostener el esfuerzo.



Por eso es clave que en la discusión que tienen los epidemiólogos, entre quienes dicen que el pico de la pandemia ya pasó o está pasando y quienes sostienen que durará hasta agosto, tengan razón los primeros. Entre mediados de mayo y principios de junio, el número de contagios diarios confirmados pasó de menos de 400 a cerca de 1.300. En lo que va de junio hasta este viernes 11, la cifra se estabilizó en 1.400. Esos promedios, por fortuna, bajaron fuerte en Meta y Amazonas, vienen cayendo en Bogotá y frenaron su velocidad de ascenso en Bolívar, y algo en Atlántico y Valle. Y las zonas que ya iban bien, como Antioquia y los Santanderes, siguen bajo control. Pero nadie debe confiarse: esta pandemia puede ser traicionera.



MAURICIO VARGAS

mvargaslina@hotmail.com