Comencé a trabajar con Roberto Pombo hace más de 40 años, en la redacción de ‘El Heraldo’ de Barranquilla, donde junto al genial Marco Schwartz, a Ernesto McCausland y a otros pocos que rondábamos los 20 años de edad conformamos lo que los reporteros más veteranos bautizaron entonces como ‘el kínder de Olga Emiliani’, en referencia a quien hacía las veces de editora general del periódico, manejaba la redacción con mano de hierro y nos enseñaba a los principiantes el oficio del periodismo.

Roberto ya tenía experiencia: tras dejar tirados sus avanzados estudios de derecho viajó a Brasil, donde fue reportero de televisión y corresponsal de la revista ‘Alternativa’, para la que, al volver a Colombia, cubrió la toma de la embajada dominicana por el M-19, entre febrero y abril de 1980. El director de ‘El Heraldo’, Juan B. Fernández R., estaba empeñado en una renovación del cuerpo de redactores. Por consejo de mi padre, Germán Vargas Cantillo, columnista y asesor del diario y quien conocía bien a Roberto, Fernández lo contrató.



Trabajamos hombro a hombro un par de años hasta que yo me fui para Europa y él regresó a Bogotá. Nos volvimos a cruzar varias veces, pero hubo dos singularmente importantes: entre 1992 y 1993, cuando codirigimos la revista ‘Semana’; y partir de 1999 cuando, con el apoyo de Gabriel García Márquez como accionista mayoritario, varios periodistas que habíamos estado en ‘Semana’ arriesgamos nuestro escaso capital en la compra de la revista ‘Cambio’, de la que yo fui director nueve años y Roberto, editor hasta 2001 y luego director de la edición que lanzamos en México.



En 2008, meses después de la adquisición por Editorial Planeta de la mayoría accionaria de EL TIEMPO, Roberto era editor general del periódico y nos volvimos a cruzar: los nuevos propietarios pusieron nuestros nombres como candidatos a director. Tras dejar, por agotamiento, la conducción de ‘Cambio’ a inicios de 2007, yo había decidido no volver a ejercer jamás un cargo directivo en un medio de comunicación, decisión que he mantenido por más de 14 años y a la que seguiré apegado. Le expresé a Francesc Solé, presidente de Planeta para la región Andina, que el temperamento tranquilo, la mente ponderada y el inigualable sentido del equilibrio periodístico de Roberto eran mucho mejor apuesta que mi nombre, que pedí sacar del juego, como ocurrió.



Durante más de 12 años como director de EL TIEMPO, Roberto Pombo confirmó plenamente que yo tuve razón. Así de claro lo vieron las directivas del Grupo Aval cuando, en 2012 y a pedido de la familia Santos –ya por entonces accionista minoritaria– y de Planeta, la organización de Luis Carlos Sarmiento Angulo adquirió esta casa editorial y confirmó a Roberto como director, un cargo al que acaba de renunciar como lo hacen los mejores: en la cima de su carrera y cuando ya no necesita demostrarle nada a nadie.



Quien lo reemplace heredará ese legado, así como la tarea de continuar el inaplazable proceso de actualización de EL TIEMPO al cambio tecnológico y a la desafiante transformación del mercado de los medios. Contará con el compromiso de quienes colaboramos en esta empresa así como de los propietarios, que se la han jugado toda por esta casa editorial en tiempos muy difíciles, la han hecho mucho más eficiente y la han dotado de todos los recursos para seguir siendo, por mucho, número uno en el país y un referente en América Latina.



En lo personal, aunque ya no tendré a Roberto como director, seguiré gozando de la charla brillante y la calidez sin igual de un amigo de toda la vida, dentro y fuera del periodismo. Seguiré pidiendo sus consejos, como lo he hecho cientos de veces en estos 40 años, pues gracias a ellos –y sé que no soy el único– he podido ser mejor periodista y mejor persona.



MAURICIO VARGAS

mvargaslina@hotmail.com