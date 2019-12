El Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte era, hace poco más de un siglo, el imperio más poderoso del orbe. Tras la Segunda Guerra Mundial, quedó dramáticamente reducido cuando muchas de sus colonias –incluida la India– se independizaron. Y ahora tal vez se encoja más. La amplia victoria del líder populista conservador Boris Johnson en las parlamentarias del jueves abre camino al ‘brexit’ (la salida de la Unión Europea), que él promueve y puede resultar fatal.

Digno par de su amigo Donald Trump, Johnson decidió culpar de los males de su país a la inmigración, y culpar de esta a la Unión Europea. Como toda máxima demagógica, en esto hay una pizca de verdad y mucho de mentira. El Reino Unido ha sido miembro de la UE a medias: en materia de visas y pasaportes, no comparte el espacio Schengen, como sí lo hacen muchos países del continente europeo entre los cuales la circulación fronteriza es libre, lo que ayuda a los inmigrantes.



Johnson les vendió a los trabajadores el cuento de que tanto los inmigrantes como la libre importación de productos europeos les quitaban puestos de trabajo, y que por eso el ‘brexit’ era urgente. Como lo demuestran estudios de economistas alemanes que inspiraron a la canciller Angela Merkel a defender un cierto grado de inmigración, esos extranjeros ocupan puestos que los locales no quieren. Pero, además, al cobrar salarios más bajos, ayudan al país que los recibe a mantener su competitividad internacional.



Pero el populismo no se nutre de investigaciones, sino de espejismos. Hitler convenció a millones de alemanes de culpar de sus desgracias a los judíos, y ya sabemos lo que pasó. En esa línea, Johnson y los ‘probrexit’ ganaron un referendo sobre el tema hace más de tres años. Pero salirse de Europa sin causar un desastre económico no es fácil, y por eso la tardanza.



Con las amplias mayorías obtenidas por Johnson en el Parlamento de Westminster, se prevé ahora sí un ‘brexit’ rápido. Pero los problemas de irse siguen ahí: el Reino Unido va a perder el acceso sin aranceles al enorme y rico mercado al otro lado del canal de la Mancha. Para apoyar a Johnson, Trump corrió a anunciar un acuerdo comercial entre Londres y Washington, sugiriendo que Estados Unidos remplace a Europa como destino de las exportaciones británicas. Otro engañabobos: negociar acuerdos comerciales con Washington es durísimo e implicará que productos de EE. UU. invadan el Reino Unido. Y con los cambios de humor de Trump, un día se molesta y le clava aranceles a Londres.



Pronto, los británicos verán que el sueño que les vendieron es una pesadilla que puede desunir el reino. En Escocia, que forma parte del Reino Unido, los votantes rechazan el ‘brexit’, y la única salida que tienen para seguir en Europa es independizarse de Londres. Para no hablar del lío de Irlanda del Norte, que al salir de la UE tendrá una frontera dura (aduanas y demás) con su hermana, la República de Irlanda (que forma parte de la UE). Esa frontera dura viola el acuerdo de paz que acabó con 30 años de guerra en Irlanda. Qué peligro.



¿Cómo logró Johnson engatusar a los votantes en la tierra donde nació la democracia? Lo ayudó su opositor, el laborista Jeremy Corbyn, que también jugó al populismo, pero de izquierda. Desempolvó fórmulas de viejo socialismo, como nacionalizar los trenes, y planteó un agresivo plan de gasto social sin decir cómo lo financiaría. Llamó a su programa ‘The Manifesto’, remembranza del Manifiesto Comunista de Marx y Engels en 1848. Ahuyentó así a millones de votantes. Y, para rematar, en el asunto del ‘brexit’ se declaró neutral, la negación misma de su condición de líder. Pobre Reino Unido: son los estragos del populismo, de derecha y de izquierda. Ojalá en Colombia aprendamos esa lección.



MAURICIO VARGAS

mvargaslina@hotmail.com