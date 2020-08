Rebaño y rebrotes

No es del todo mala la noticia que este jueves, en EL TIEMPO, reveló un estudio sobre la gran subestimación de las cifras de contagios de covid-19 en Colombia. Eso mismo sucede en todos los países del mundo, porque ni siquiera las naciones más desarrolladas han podido detectar a los millones de infectados asintomáticos de un virus que se caracteriza porque, la gran mayoría de las veces, contagia de modo silencioso y sin el menor síntoma.

Dice la investigación que el número de casos puede ser 8 veces mayor: en vez de medio millón de contagios, Colombia tendría 4 millones. Que haya muchos más infectados de los confirmados por Minsalud tiene algo de bueno, pues en lo que va de la pandemia (nueve meses desde los primeros casos en China) no hay registro de contagiados que se hayan vuelto a enfermar una vez recuperados. Los enfermos de Sars (causado por otro coronavirus, aparecido en China en 2002) mantienen en su cuerpo, 18 años después, defensas contra ese virus. Si el covid-19 se comporta como su antecesor –y ojalá así sea–, entonces los recuperados quedan inmunes, como también ocurre con la varicela, el sarampión y muchos otros virus.



Lo cierto, en Colombia, es que los contagios pueden ser muchísimos más de esos 4 millones, que representan un 8,3 % de la población nacional. En Leticia, Tumaco, Cartagena y Barranquilla, que hace semanas pasaron el pico y hoy registran bajas cifras de contagio y cerca de cero muertes, quienes han estado infectados superaron hace rato el 35 % de la población.



Lo sabemos porque, aparte de las pruebas practicadas a los sospechosos de estar infectados, las autoridades sanitarias realizan muestreos aleatorios (casa por casa o en la propia calle, al azar) para detectar anticuerpos de covid-19 y establecer qué porcentaje de la gente ha estado infectada. En estas ciudades, las cifras de la pandemia comenzaron a caer cuando ese indicador superó el 35 %. Como he explicado en esta columna, una hipótesis reiterada en varias investigaciones sostiene que cuando una comunidad alcanza ese nivel de contagio, se acerca a lo que los epidemiólogos llaman “inmunidad de rebaño”.



¿Por qué el 35 %? ¿Qué pasa con el resto? Según la hipótesis, a esa cantidad hay que sumar entre el 25 y el 30 % de personas que resisten al covid-19 porque fueron inmunizadas por virus similares como el del mencionado Sars, el H1N1 y otros virus de influenza que, al parecer, activaron en el cuerpo defensas que sirven contra el covid-19. El 60 o 65 % que resulta de sumar esos dos grupos sí constituye inmunidad de rebaño, una cantidad tal de gente inmune en una ciudad o una región que el virus ya no encuentra casi organismos sanos para infectar y tiende a desaparecer.



Varias ciudades del país pasaron hace semanas el pico inicial de la pandemia y otras lo están pasando: a medida que el comercio, el transporte y otras actividades reabren, el gran temor es que surjan rebrotes de covid-19. Mientras las siempre dolorosas muertes no se multipliquen demasiado –para eso ha servido la cuarentena–, es bueno que la cantidad de quienes han estado infectados sea más alta de lo registrado: cuanto más cerca estemos de la inmunidad de rebaño, habrá menos riesgos; y si bien los rebrotes aparecerán, estarán limitados a una minoría de la población. Esperemos que haya mucho rebaño y pocos rebrotes.



* * * *



Saqueo. Al barrer con la junta directiva y destruir así el gobierno corporativo de EPM, que mantenía ojos vigilantes sobre la más respetada y exitosa empresa pública del país, el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, abrió las puertas al saqueo de sus arcas por los más bajos intereses políticos. No olvidemos que lo hace con el apoyo de Gustavo Petro y Luis Pérez, y con la asintomática quietud de Sergio Fajardo.



MAURICIO VARGAS

mvargaslina@hotmail.com