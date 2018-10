¿Quién incumple?

Una carta fechada el 22 de septiembre y firmada por los excomandantes de las Farc ‘Iván Márquez’ y Óscar Montero, el ‘Paisa’, llegó esta semana al Senado. Nada se sabía de ellos desde que, en violación de los acuerdos de paz, abandonaron su campamento de concentración en Caquetá hace varios meses. Cargada con la vieja retórica ‘fariana’, la carta da vueltas en círculo y no aclara si los dos excomandantes han quedado por fuera de lo pactado.

Eso sí, proclaman el fracaso de los acuerdos y aseguran que tienen “una falla estructural”, algo sorprendente, pues fue ‘Márquez’ quien avaló el texto firmado en La Habana y rechazado por los votantes en el plebiscito de octubre de 2016, y fue el encargado, a nombre de las Farc, de negociar el nuevo acuerdo que Gobierno y guerrilla firmaron un mes después en el teatro Colón. O sea que ‘Márquez’ reniega de lo que él mismo negoció y refrendó.



Dicen que hay incumplimiento del Gobierno: que el Congreso hundió las circunscripciones de paz, que la amnistía no ha sido aplicada a todos los exguerrilleros y que muy pocas tierras han sido tituladas dentro del programa rural acordado en La Habana. El Gobierno cumplió al llevar las circunscripciones de paz al Congreso, pero allí no fueron aprobadas porque nadie se comió el cuento de que eran para las víctimas.



No podía el Ejecutivo garantizar la aprobación de esa ley, pues eso les corresponde a las cámaras legislativas, un asunto de separación de poderes difícil de entender para marxistas como ‘Márquez’. Las amnistías avanzan lento, como todo en la justicia, pero ya ha habido muchas. Y en cuanto a la titulación de tierras, es un programa de largo plazo, como lo definen los propios acuerdos.



No mencionan los excomandantes los incumplimientos de las Farc, que son varios y muy graves. No entregaron todas las armas, como lo prueba la cantidad de fierros que conservan las diferentes disidencias que surgieron en varias regiones. Engañaron al Gobierno y a la ONU, que se apresuró en 2017 a certificar dicho desarme. En cuanto a la fortuna acumulada por las Farc y que iban a entregar para resarcir a sus miles y miles de víctimas, un informe revelado esta semana por ‘El Colombiano’ demuestra el tamaño del ‘conejo’. De los 995.000 millones de pesos que en 2017 las Farc se comprometieron a entregar, a 21 de septiembre solo había registro de bienes y dinero aportados por 35.417 millones, un 3,5 por ciento del total.



Pero el mayor y más grave de los incumplimientos es que algunos comandantes siguieron adelante con sus operaciones de narcotráfico, como lo demuestra el caso de ‘Jesús Santrich’, el exjefe ‘fariano’ grabado mientras negociaba un cargamento de cocaína con enviados del cartel de Sinaloa. A ese negocio estaba vinculado un sobrino de ‘Márquez’, que viajó a Estados Unidos como delator de la justicia. ¿‘Márquez’ también iba en el negocio? Es una sospecha válida, en especial si se tiene en cuenta que fue tras la captura de ‘Santrich’ cuando él y el ‘Paisa’ –histórico narco de las Farc– desaparecieron de su campamento.



Hay que destacar que el grueso de los dirigentes del partido Farc rechazaron la carta, lo que evidencia además una división. Y, a todas estas, ¿qué han hecho los magistrados de la JEP? ¿No se supone que, en virtud de los mismos acuerdos, deberían declarar que ‘Márquez’ y el ‘Paisa’ han incumplido lo pactado al desaparecer de su campamento y que, en consecuencia, han perdido los beneficios jurídicos y políticos que con tanta generosidad les entregó el Gobierno? Pero la JEP anda en otras cosas, asignando contratos de su jugoso presupuesto y protegiendo con todo tipo de argucias a ‘Santrich’ de una extradición que bien se merece por haber puesto en peligro, él más que nadie, los acuerdos al seguir en los narconegocios con los capos de Sinaloa.



MAURICIO VARGAS

