¿Qué le pasó a Claudia?

Hace apenas seis meses, la líder de Alianza Verde, Claudia López, tenía asegurada su elección para la alcaldía de Bogotá. En algunas encuestas doblaba y en otras casi triplicaba al segundo en las preferencias de voto, Carlos Fernando Galán. Aunque fue cediendo en los sondeos de mitad de año, seguía arriba, y por buen margen. Hasta que vivió su septiembre negro: mientras en la encuesta de Guarumo empata con Galán, en la de Yanhaas pierde por más de 6 puntos y en la del CNC, por 8. Lo peor para ella es la tendencia: no para de caer; ni Galán, de crecer.

A tres semanas de la votación, López necesita un milagro para pasar a Galán. Aunque en política las rectas finales a veces brindan sorpresas, parece imposible que la exsenadora vaya a darle vuelta al escenario. Algo debió de hacer muy mal en estos meses de campaña para que sus opciones se redujeran tanto. ¿Qué le pasó?



Lo primero es que en las encuestas de hace seis meses expresaban su intención de voto muchos potenciales electores que, a la hora de la verdad, no llegan a las urnas. Se trata, en su mayoría, de jóvenes rebeldes, hartos de la corrupción y de los partidos tradicionales que, no obstante decir que iban a votar por López, eran abstencionistas puros. A medida que se aproxima la elección, las encuestas comienzan a filtrar la muestra de manera más fina para quedarse con los verdaderos votantes, y eso golpeó a López. Su campaña ha debido concentrarse en convencerlos de ser electores efectivos y llevarlos a inscribir su cédula, y en eso sin duda falló.



Lo segundo es que la candidata se confió. Asumió que la división de los votantes del centro y la derecha entre Galán y Miguel Uribe le dejaría a ella el camino libre, y olvidó que los antilopistas, los que por nada del mundo quieren que ella gane, por el voto útil iban a optar por Galán al aparecer él por encima de Uribe en los sondeos.



Además, creyó que los electores de izquierda le llegarían de modo automático. Por eso descartó alianzas con Gustavo Petro y su candidato, Hollman Morris, quien ha sorprendido al mantener una significativa intención de voto a pesar de tener muy pocas opciones de victoria, lo que muestra disciplina en las huestes petristas de la capital, todo ello en perjuicio de la exsenadora. ¿Podrán unirse ahora?



Pero, además, López no construyó un discurso para atraer a los votantes de centro, que son decisivos en Bogotá, y a quienes tenía que haber llenado de confianza en que no pensaba llegar a la alcaldía a arrasar con todo lo hecho por Enrique Peñalosa. En esa medida, olvidó que Peñalosa es impopular pero sus obras y programas no lo son. Y al expresar dudas sobre el metro, en vez de respaldarlo de lleno, asustó a muchos capitalinos que, a semanas de la adjudicación del proyecto, nunca habían visto tan cerca de la realidad una obra que lleva más de medio siglo sin pasar de los diseños.



Ahora Galán es quien no debe confiarse. Al pasar a liderar la contienda, se convirtió en objeto de múltiples ataques que antes no le parecían necesarios a sus adversarios. Mantener su discurso centrista, generar confianza en que continuará con el plan de obras y evitar equivocarse son las claves para este dirigente de 42 años, con muy escasa experiencia administrativa, pero notable inteligencia y buena preparación.



El sacrificado es Uribe, que vio reducir sus opciones por el voto útil antilopista, que se decantó por Galán al verle mayor opción. Pero, a sus 33 años, el exsecretario de Gobierno de Peñalosa debe darse por satisfecho: ha hecho una buena campaña, demostró conocimiento y buena labia, y se instaló como alcaldable en el escenario político bogotano, y eso no es poca cosa. En cierto modo, y aunque pierda, es un ganador en esta campaña.

MAURICIO VARGAS

