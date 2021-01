Puños en la izquierda

“Lo que mejor sabe hacer la izquierda es dividirse”, le escuché en los años setenta a un arquitecto marxista amigo de mi padre. Y, a juzgar por la garrotera continua entre sus líderes hoy en día, la frase mantiene validez. Gustavo Petro, Claudia López, Jorge Robledo, Sergio Fajardo, Ángela Robledo, los excomandantes de las Farc y otros líderes del espectro que va del centroizquierda a la izquierda gastan más energía en pelear entre ellos que en convencer a los electores de sus ideas.

Como si desayunara alacranes, Petro dedica sus días a atacar a quienes, en sana lógica, debería aproximar para la campaña de 2022. Indignado porque Fajardo se negó a apoyarlo en la segunda vuelta de 2018, lleva dos años de agresiones contra el exalcalde de Medellín. Desde antes de los graves cargos de la Contraloría General a Fajardo por su papel en el escándalo de Hidroituango, Petro ha echado sal en esa herida. A veces lanza puños al mismo tiempo contra Fajardo y López, la alcaldesa capitalina. Dice que ella le entregó el manejo de la salud al fajardismo. Y eso, a la luz del muy discutible manejo de la pandemia de covid-19 en Bogotá, es una acusación dañina.



Los adversarios de Petro en la izquierda se divierten picándole la lengua. Esta semana, la alcaldesa López calificó de “refrescante y esperanzador” el discurso de posesión de Joe Biden, en Washington. En referencia a la derecha uribista y al petrismo, agregó: “El trumpismo, el populismo ramplón (...), no pudo prevalecer en EE. UU. Las dos vertientes del trumpismo criollo tampoco prevalecerán”. Petro respondió: “El trumpismo es extrema derecha y punto”, pero es evidente que cada día más gente lo asimila con Trump, no por sus ideas sino por su ‘modus operandi’.



El machismo es un sello trumpista, pero también petrista, como lo puso en evidencia Ángela Robledo, fórmula vicepresidencial de Petro en 2018, en otra batalla intestina de la izquierda. “Mi condición de mujer feminista y libre ha sido duramente atacada desde algunos sectores del movimiento”, dijo en estos días sobre su salida de la Colombia Humana de Petro. Ella y varias dirigentes se van para Alianza Verde, el partido de la alcaldesa López.



Otro Robledo que vive de pelea con Petro es Jorge, el senador que abandonó hace pocos meses el Polo Democrático porque allí muchos quieren hacer alianza con Petro. Robledo y Petro llevan años de mutuas acusaciones por haber apoyado a los hermanos Samuel e Iván Moreno, presos por el ‘carrusel’ de la contratación en Bogotá, una mancha que ensucia a la izquierda.



La senadora ‘verde’ Angélica Lozano le ha recordado a Petro sus relaciones con el ‘carrusel’, por haberles dado cuota en su alcaldía a concejales que terminaron presos por el escándalo. “Petro es una mala persona”, ha zanjado Lozano. Entre los ‘verdes’ no falta la división: algunos, como el exgobernador de Nariño Camilo Romero, dicen que, a diferencia del resto de ‘verdes’, ellos sí aceptarían a Petro en una consulta.



En el partido Farc también hay refriega. Los amigos que le quedan a alias Iván Márquez, como Joaquín Gómez y Victoria Sandino, se negaban el viernes a asistir a la asamblea del partido programada para este fin de semana. Gómez y Sandino han arreciado sus críticas contra Rodrigo Londoño, líder del partido, a quien acusan de excluir a amplios sectores de la antigua guerrilla.



El puño zurdo en alto ha sido por décadas el símbolo de la izquierda. Pero en Colombia ha servido, sobre todo, para ataques entre compañeros progres. Si esa división continúa y la izquierda llega a la primera vuelta de 2022 con varios candidatos, es probable que ninguno –ni siquiera Petro o Fajardo– pase a la segunda vuelta. Falta ver si en la izquierda, donde tanto hablan de paz, logran que esta se imponga entre ellos.



MAURICIO VARGAS

mvargaslina@hotmail.com