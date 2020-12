Predicciones 2021

En las poco concurridas cenas de fin de año el jueves será difícil encontrar quien brinde en honor de este ‘annus horribilis’, el año de la pandemia del covid-19 que nos dejará 1’800.000 muertes en el planeta, casi 43.000 en Colombia. Por estas fechas, reviso mis predicciones de hace un año y presento las del que arranca. En cuanto a lo primero, mis pronósticos de hace doce meses pueden irse a la caneca: el coronavirus lo cambió todo.

Dije que Donald Trump ganaría la reelección y, a pesar de sus graves fallas, lo habría hecho si no fuera por el desastroso manejo que le dio a la pandemia. Y calculé que la economía del país crecería 4 % y, de hecho, a ese ritmo iba creciendo hasta febrero, antes de la llegada del covid. Los expertos dicen que marcará -8 % para el año, una caída sin precedentes.



Espero que me vaya mejor con mis pronósticos para 2021, en especial en lo positivo. Empiezo con la pandemia. Tendremos aún unos meses muy duros, con altas cifras de contagio y decenas de muertes diarias que lamentar. El desgaste de las medidas restrictivas, así como los festejos decembrinos, mantendrán los nuevos contagios por encima de 12.000 al día –quizás más– durante semanas. Son niveles similares a los del pico de agosto, pero en aquel mes el país practicaba unas 30.000 pruebas diarias, y ahora hay días en que suma 80.000: a más pruebas, más posibilidades de hallar positivos.



Si todo sale como está planeado, a mediados de enero empezará la vacunación al personal médico de primera línea, y en febrero la de mayores de 80 años. Luego, adultos mayores de 60, personal médico de segunda línea y pacientes con males que aumentan su riesgo –como diabetes, cáncer o enfermedades respiratorias–, así como personal educativo. Si Colombia asegura nuevas compras –lo que es probable cuando sean aprobadas las vacunas de Astrazeneca y Johnson & Johnson–, el cubrimiento se ampliará al resto de la población, aunque muchos no querrán y habrá que convencerlos. Si las vacunas no causan efectos colaterales graves y extendidos, y si las mutaciones del virus no le quitan efectividad a la inoculación, podemos soñar con que muchos países, incluido Colombia, comiencen a dejar atrás la pandemia hacia mayo.



A pesar de varios errores y de muchas críticas –algunas bastante irracionales–, el presidente Iván Duque le ha dado un buen manejo a la crisis. Según una encuesta de Guarumo, 61,3 % de la gente se muestra de acuerdo con ese manejo. En esa encuesta, la aprobación general a la gestión del primer mandatario es de 54,5 %, una cifra bastante buena que duplica los promedios de su antecesor, Juan Manuel Santos. Si la campaña de vacunación avanza sin tropiezos mayores, es probable que Duque mantenga esos números.



Los programas de ayuda a familias y empresas más afectadas por la pandemia sirvieron. El desempleo, que trepó a 21,4 % en mayo, para octubre había descendido a 14,7 %. Bajarlo más será difícil el año entrante. La recuperación vendrá, pero será lenta en los meses iniciales, mientras la vacunación surte efecto. Revisé los cálculos de una veintena de entidades, entre ellas Fedesarrollo y varios bancos, y el rango de su proyección de crecimiento económico va de 4,8 a 5 %. No está mal, pero aun si se cumple, no alcanzaría para recuperar los 8 puntos porcentuales perdidos en 2020.



En ese marco complejo calentará motores la campaña para las presidenciales de 2022. Así como Duque no era favorito en diciembre del 2017, a fines del 2021 no tendremos un caballo ganador. En el abanico estarán Gustavo Petro y Sergio Fajardo, pero ellos seguirán sufriendo desgaste. Es seguro que surgirán otros nombres que darán fuerte pelea. Feliz 2021 para todos los lectores. Esta vez más que nunca, necesitamos un buen año.



MAURICIO VARGAS

mvargaslina@hotmail.com