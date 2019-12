Predicciones 2020

Esta semana revisé las apuestas que, hace un año y como cada doce meses por estas fechas, planteé para 2019, y la verdad es que me fue regular. Acerté en cuanto al crecimiento económico del país, que predije estaría por debajo pero cerca del 3,5 % pues, aunque no hay cifras definitivas, todo apunta a que rondará el 3,3 %. También le pegué al perrito en cuanto a las convulsiones por la ahora inminente salida del Reino Unido de la Unión Europea, tras la amplia victoria del populista Boris Johnson. Otro acierto: aposté a que los demócratas pondrían a Donald Trump al borde del impeachment, como de hecho ocurrió.

Acerté en proyectar que el presidente Iván Duque se abriría a una coalición con otros partidos, pero me equivoqué en mi vaticinio al incluir en ella al Partido Liberal, cuando en realidad fue Cambio Radical el que terminó apoyando la legislatura del Gobierno, mientras los liberales se alejaron en un giro a la izquierda que les saldrá mal.



Pero la gran pifia de mis predicciones fue sin duda vaticinar que el sátrapa venezolano, Nicolás Maduro, caería: a pesar de que estuvo a punto de ser derrocado, la corrupción de los generales que lo rodean y la enorme torpeza de la política exterior de Trump lo impidieron.

Vamos con 2020. Empiezo con Trump: en noviembre, los votantes estadounidenses lo van a reelegir, pues el proceso de destitución iniciado por los demócratas en la Cámara –donde ellos son mayoría– naufragará en el Senado –donde mandan los republicanos del presidente–. Un dato dramático: antes del impeachment, la favorabilidad de Trump estaba en terreno negativo por entre 11 y 12 puntos, en el promedio de las principales encuestas. Y, aunque con el impeachment andando esos números siguen en rojo, su imagen favorable se acercó a la desfavorable y quedó a solo 7 puntos, lo cual confirma que un amplio sector cree que Trump es una víctima de los demócratas.



En Colombia, el gobierno de Duque seguirá siendo impopular, pero conseguirá una mayor gobernabilidad gracias a la coalición que mencioné. Y aunque es probable que las marchas que lo acorralaron en noviembre regresen en las semanas venideras, el desgaste sufrido por las protestas hará que el presidente sufra menos. Si mantiene, como hasta ahora, la corrupción a raya, no tendrá un mal año.



En materia económica, 2020 no será espectacular, pero, aun así, resultará razonablemente bueno, mejor que 2019 y, al igual que ocurrió en este, mejor que el de la mayoría de países de América Latina. El crecimiento del PIB se acercará al 4 %, una cifra a partir de la cual será posible frenar el alza del desempleo. Los grupos ilegales mantendrán en vilo la seguridad, pero recibirán duros golpes, pues las Fuerzas Armadas vienen trabajando mejor.



Al menos tres de los nuevos alcaldes que este 1.º de enero pasan de ser oposición para convertirse en gobernantes, se estrellarán con la dura realidad cuando descubran que es mucho más fácil criticar que administrar una ciudad, ejecutar las obras y resolver males crónicos como los trancones o la inseguridad. Me refiero a los mandatarios de Bogotá, Claudia López; de Medellín, Daniel Quintero, y de Cartagena, William Dau. Aunque seguro a López le irá un poco mejor que a los otros, en especial si dedica sus esfuerzos a mantener el ritmo de obras que hereda de su antecesor, Enrique Peñalosa.



Para terminar, una predicción deportiva. La selección Colombia de fútbol arrancará con pie derecho las eliminatorias al mundial de Catar y cumplirá un buen papel en la Copa América de mitad de año, cuya sede compartiremos con Argentina. Con James Rodríguez y Juan Fernando Quintero ya recuperados, varios delanteros con la puntería fina y una defensa sólida, en ese torneo llegaremos cuando menos a semifinales.

MAURICIO VARGAS

mvargaslina@hotmail.com