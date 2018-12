Predicciones 2019

Asoma 2019 y, como todos los fines de diciembre, me arriesgo con la columna que recoge mis predicciones para el nuevo año. Pero primero, y como siempre, reviso si le pegué o no al perrito con los pronósticos del artículo de hace un año (https://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/ mauricio-vargas/predicciones-2018-en-todos-los-campos-164896). Dije que Iván Duque (que entonces marcaba menos de 10 % en las encuestas) era uno de mis favoritos para ganar la elección presidencial. Descarté a Gustavo Petro: predije que muy probablemente llegaría a segunda vuelta, pero advertí que no tendría cómo ganarla.

Acerté en que se ahondaría el escándalo de Odebrecht y que habría decisiones judiciales de hondo impacto, como la detención del exgerente de las campañas santistas, Roberto Prieto. La verdad es que me quedé corto: el escándalo creció aún más y, para el año que viene, el pronóstico de sus consecuencias es reservado.



En el plano internacional, pronostiqué que las investigaciones por la influencia rusa en la elección de Donald Trump cercarían al mandatario estadounidense y a su círculo de allegados, y así ha ocurrido. Y dije que, tarde que temprano, Washington advertiría a Colombia por el aumento de los cultivos de coca, como en efecto sucedió en 2018. En el plano deportivo, aposté que la Selección llegaría a octavos del Mundial de fútbol, pero planteé que le costaría mucho pasar de ahí: casi lo logra en ese angustioso partido contra Inglaterra.



Vamos con 2019. En el plano político, dos pronósticos. Primero: la oposición no saldrá bien librada de las elecciones de alcaldes y gobernadores. Aunque tiene buenos nombres, como Claudia López (favorita para ganar en Bogotá), en el resto del país luce débil y afectada por las divisiones. Además, el liderazgo de Gustavo Petro ha salido duramente golpeado con la divulgación del video en que recibe gruesos fajos de dinero en efectivo, una historia a la que aún le faltan capítulos, algunos quizás más escandalosos.



El presidente Duque conformará una coalición más estable con uribistas, ‘la U’, los conservadores y los liberales, que le permitirá un mayor margen de maniobra. No habrá ‘mermelada’ en el sentido de la intervención de los congresistas en la asignación de multimillonarios contratos, pero sí participación en el gabinete, algo normal en las democracias. Germán Vargas –que no termina de digerir su dura derrota en las presidenciales– quizás se quede por fuera y termine, muy a su pesar, alineado con petristas y ‘verdes’ en su oposición al Gobierno.



Aumentarán las convulsiones en el mundo. Primero, porque Trump estará cada vez más débil y la mayoría demócrata en la Cámara lo pondrá al borde del impeachment. Segundo, porque, salvo un milagro, el Reino Unido saldrá de la Unión Europea a las malas y casi sin acuerdo. Si a esto le sumamos la agresividad expansionista del mandatario, ruso Vladimir Putin, en zonas como Europa del este y el Medio Oriente, es fácil predecir que 2019 será para el planeta un año con el pulso a mil.



Cierro el frente internacional con una apuesta arriesgada: este año se cae Nicolás Maduro, pues, a fin de cuentas, los militares que tanto se han lucrado de la corrupción promovida por la camarilla chavista terminarán entendiendo que solo salvan su pellejo tumbando al sátrapa de Caracas. Quizá piense con el deseo, pero qué bueno sería que terminaran los días del régimen que llevó a millones de venezolanos a la miseria.



Tanta agitación internacional impedirá que, en Colombia, la reactivación económica –de la que asoman algunos síntomas– se consolide. Crecer por encima del 3,5 % sería más que bueno en medio de un mundo tan inestable. Pero es difícil que el país lo consiga. Bajo estos nubarrones oscuros, a mis lectores les deseo lo mejor para el año que comienza.



MAURICIO VARGAS

mvargaslina@hotmail.com