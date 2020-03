Por el centro

Salieron los resultados de la encuesta Gallup Poll, que mide cada dos meses la gestión del Presidente de la República, así como de varios alcaldes y gobernadores. Al presidente Iván Duque le fue fatal: con 23 % de aprobación y un aterrador 71 % de desaprobación, se acerca a lo peor de su antecesor, que llegó a estar 21 %-73 %. En cambio, Claudia López se luce: con 67 % de aprobación contra 22 % de encuestados que la rajan, la alcaldesa de Bogotá obtuvo el mejor guarismo de un mandatario capitalino en casi una década, muy por encima de sus antecesores Gustavo Petro y Enrique Peñalosa, que siempre recibieron más desaprobación que respaldo.

López lo merece: cuando a mediados de su campaña se vio superada en los sondeos por Carlos Fernando Galán, tomó distancia de la izquierda (y en especial de Petro), y eso le alcanzó para ganar. Ya posesionada, ha mantenido esa línea: dio continuidad a muchos proyectos de Peñalosa (más populares que él), mantuvo a funcionarios claves como el brillante ingeniero Andrés Escobar –gerente del metro– y ha mostrado autoridad en asuntos de orden público. Esto sin abandonar sus propuestas sociales ni la justa lucha en defensa de minorías discriminadas.



En vez de acudir al expediente populista de despreciar al Esmad, López estableció un protocolo para su uso, consciente de la necesidad que toda sociedad democrática tiene de los antidisturbios, para no quedar a merced de los vándalos. En enero, cuando marchistas bloquearon TransMilenio, agotó las vías de diálogo y, como no desalojaban y con ello unas pocas decenas perjudicaban a decenas de miles, ordenó que el Esmad despejara la vía.



El miércoles, en el consejo superior de la Universidad Distrital, un representante estudiantil denunció “uso de fuerza desmedida” del Esmad en una protesta. López respondió con firmeza y mostró videos de encapuchados que agredían a policías y peatones. Calificó de lamentable que los que se dicen voceros del estudiantado “ni siquiera mencionen, ni mucho menos condenen, a los vándalos que atentaron contra la vida de cientos de ciudadanos con piedras y bombas molotov”.



La apuesta centrista gana terreno. Los mejor calificados en el Gallup son el alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo (79 % de aprobación) y la gobernadora del Atlántico, Elsa Noguera (80 % de aprobación), que mezclan mucha inversión y gestión social con grandes obras públicas y una audaz apuesta medioambiental, al estilo del promotor político de ambos, Álex Char. Otro que salió bien librado fue el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina (62 % de respaldo), quien busca repetir la fórmula que le produjo buenas notas en su primera alcaldía (2008-2011) con una línea moderada de centroizquierda, basada tanto en infraestructura como en gasto social.



No tan bien le va al nuevo alcalde de Medellín, Daniel Quintero (55 % de respaldo), muy por debajo de sus antecesores, siempre muy populares. Con la plata que EPM le gira cada año a la ciudad (cerca de $ 2 billones), es fácil para su mandatario conseguir altas calificaciones. Pero Quintero tiene una lengua más veloz que su cabeza, y eso ha confirmado las dudas sobre su inexperiencia. La semana pasada le salió más caro: tras prometer en campaña, con suma ligereza, que no usaría el Esmad, terminó ordenando su ingreso a la Universidad de Antioquia a reprimir vandalismo. Y se lo cobraron.



Aun con los líos de Quintero, parece evidente que, a diferencia de la política nacional, donde la polarización izquierda-derecha sigue en boga, en lo regional al centro le va bien. Es normal: la gente exige a sus alcaldes y gobernadores buena gestión y resultados, en vez de discursos ideológicos y extremismos que, lamentablemente, siguen mandando la parada en el nivel nacional.



MAURICIO VARGAS

mvargaslina@hotmail.com