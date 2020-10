Paciencia y disciplina

He dicho que el covid-19 castiga duro a las sociedades que tienen gobiernos arrogantes, desde los Estados Unidos de Donald Trump (que despreció el coronavirus y hoy ve su país azotado por una tercera ola de contagios, con casi 225.000 muertes, una de las mayores tasas de letalidad del planeta) hasta el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, acostumbrado a cantar victoria antes de tiempo. En abril, cuando la pandemia apenas asaltaba a Colombia, corrió a vender a Medellín como la que mejor la afrontaba. Semanas después se le vino la noche, con promedios de más de mil contagios y 50 muertes diarias, y las UCI a más del 92 % de ocupación. En agosto aseguró que el pico ya había pasado, pero en octubre las cifras han subido de nuevo y ha vuelto la alarma por las camas UCI.

A nivel nacional, cuando quedó atrás el pico de agosto (con hasta 13.000 contagios y 400 muertes, en un solo día), y las cifras cayeron a menos de la mitad a mediados de septiembre, el Gobierno no echó campanas al vuelo. Al contrario, aumentó el número de pruebas para detectar más infectados y aislarlos: hace un mes eran unas 36.000 por día y hoy se acercan a 50.000. Eso explica que los contagios diarios hayan vuelto a subir un poco, de promedios de 6.000, a unos 7.500: mientras más testeos, más positivos. Los decesos –siempre lamentables– mantienen en octubre su tendencia a la baja: cerraron agosto por encima de 300 diarios, y este mes promedian 160.



Para destacar que las cifras de septiembre y octubre se han dado ya sin cuarentena: terminado el encierro de millones de colombianos en sus casas, era de esperar que la pandemia tomara nuevo impulso. Claro que las cifras irían mucho mejor si, por ejemplo, Bogotá no hubiese soportado media docena de movilizaciones masivas con la complacencia de la alcaldesa Claudia López. O si la tutela sobre el encierro de los mayores de 70 años –la población de mayor riesgo– no hubiese prosperado: al caer esa medida, aumentó en miles la cantidad de decesos en la tercera edad.



Tras dos meses de apertura, el país no lidia tan mal con la pandemia. Con 597 muertes por millón de habitantes, aun así estamos mejor que nuestros vecinos: Perú (1.062), Bolivia (757), Brasil (745), Chile (737), Ecuador (732), México (697) y Panamá (625). Argentina, que hasta hace unos días iba mejor que Colombia, la pasó al llegar a 630. El jueves sumó 438 decesos en una sola jornada: aterrador. En ese indicador clave de muertes por millón de habitantes, también vamos mejor que Estados Unidos, el Reino Unido, Italia, España y Bélgica, todos entre 600 y 900.



Un buen resultado en cuanto a prevención en el país es que la inmensa mayoría usa mascarilla cuando está en la calle, en centros comerciales o edificios de oficinas. Muchos se equivocan al no usarla en conjuntos de vivienda cerrados, como si por allí no caminara el virus. También se equivocan quienes participan en grandes reuniones familiares, como si donde hay lazos de sangre o afinidad no hubiese riesgo de contagio. Esos eventos son un importante vehículo de propagación: los abuelos se contagian con facilidad y, a su vez, contagian a los demás.



Mascarilla, lavado de manos y desinfección, no a las aglomeraciones, no a las reuniones sociales de más de 6 personas, y limitar las salidas y, aún más, los viajes, a lo estrictamente necesario: esas son las reglas de la nueva realidad que tenemos que vivir mientras aparece la vacuna, que, en el mejor de los casos, estaría disponible para iniciar su aplicación masiva en unos 6 meses si no hay nuevos tropiezos con las que van avanzadas, como las de Pfizer y Johnson y Johnson, a las que Colombia opta. Paciencia y mucha disciplina, porque por nada del mundo podemos volver a la cuarentena, como ocurre ahora en varios países de Europa.



MAURICIO VARGAS

