Optimismo moderado

A pesar del atraso de tres semanas frente a la fecha original de arranque de la vacunación anti-covid-19, la llegada al país de los primeros lotes y la aplicación de miles de inyecciones al personal médico de primera línea abren una esperanzadora etapa en la lucha contra la pandemia. No han faltado las críticas al Gobierno por el ‘show’ del desembarco de los cargamentos y de los primeros pinchazos, pero la inmensa mayoría de la gente, según los sondeos, ve con ilusión que por fin la inoculación haya comenzado.

¿Qué tanto frenarán las vacunas el ímpetu de la pandemia? ¿Y en cuánto tiempo? En el país, la vacunación comienza en momentos en que el coronavirus nos está dando una tregua. Tras el pico de mediados de enero, cuando los contagios diarios rondaron los 20.000, esta semana esa cifra cayó a los 4.500, menos de una cuarta parte. En cuanto a las muertes, que rozaron las 400 diarias en la tercera semana de enero, han caído por debajo de 200, cifra siempre lamentable, pero muy inferior.



Tras el primer pico nacional de agosto, la caída de contagios y decesos duró unas doce semanas entre septiembre y diciembre, antes de volver a subir. Pero muchos expertos creen que el virus ha sufrido variaciones que lo hacen ahora más contagioso, lo que puede implicar que, en el país, esta segunda tregua sea más breve (de unas ocho semanas): después de Semana Santa, las curvas quizás vuelvan al alza, estimuladas además por el turismo y la actividad social de esas fechas.



En el mundo también hay una tregua. En mes y medio, los contagios diarios cayeron a la mitad (de 800.000 en el pico de Año Nuevo a 400.000 ahora), y las muertes por jornada, en un tercio (de 15.000 a 10.000). El retroceso no se debe a la vacunación, que apenas cubre –con la primera dosis– al 2,5 % de los habitantes de planeta, unos 200 millones, en 70 de los más de 190 países del orbe. Además, el vacunado no queda inmunizado de inmediato: tras recibir la segunda dosis, su cuerpo tarda unos diez días en consolidar sus defensas contra el virus. La caída de casos y muertes tiene que ver con el final de la segunda (o, en algunos países, tercera) ola: toda pandemia tiene ciclos de alzas y bajas.



Si una nueva ola asoma en Colombia después de Semana Santa, sería improbable que, para entonces, la vacunación evitara el alza de contagios. Pero sí es posible que, gracias a la inmunización del personal médico de primera línea y de buena parte de los mayores de 80 años, las muertes por esa nueva ola se reduzcan de modo importante, pues en esos grupos la letalidad ha sido muy alta. Si la vacunación avanza según el cronograma, para junio un 25 % de los colombianos habrán sido inyectados al menos con la primera dosis, incluidos casi todos los mayores de 60 años, lo que evitará entre el 70 y el 80 % de las muertes.



Pero cuidado, las variantes del covid-19 (la británica, la sudafricana y la brasileña, entre muchas más identificadas) plantean nuevos retos. La británica ha mostrado que contagia más rápido, la sudafricana hace ver débil la inmunidad que producen algunas vacunas, y hay sospechas sobre la capacidad de la brasileña de reinfectar a personas que ya tuvieron coronavirus.



Aún son hipótesis en estudio: la realidad es que las vacunas, aunque no van a erradicar el virus del planeta, pueden acabar con la pandemia tal y como la hemos vivido. Al igual que ocurre con virus como el sarampión, una persona vacunada puede llegar a contagiarse: pero si se contagia, la inmensa mayoría de las veces sufrirá un caso leve, con mínimos riesgos de agravarse. El covid-19 no va a desaparecer con la vacunación. Pero eso sí, con moderado optimismo, podemos aspirar a domesticarlo y convertirlo en uno más de los virus con que la humanidad lidia desde hace siglos.



MAURICIO VARGAS

