No la tiene fácil

No terminan de resonar los ecos del ‘videoshow’ montado hace unos días en tierras venezolanas, por ‘Iván Márquez’, ‘Santrich’ y demás. Como en todo ‘show’, hay mucho de luces, sonido y vestuario para la ocasión. Por eso mismo se impone filtrar los ríos de información en torno al mal llamado regreso a las armas de quienes, como ya expliqué hace dos semanas, nunca dejaron el crimen. Aunque la amenaza de estos capos no debe ser desdeñada, urge ponerla en perspectiva.

No veo a ‘Márquez’ ni a ‘Santrich’ dejando sus cómodos hoteles caraqueños para venirse al monte colombiano, a que los den de baja o los capturen y extraditen. Los veo, eso sí, en la tarea de usar la estructura de su socio, alias el Paisa, para reabrir corredores fronterizos que el Ejército ha taponado, y dar paso a parte de la cocaína procesada a rodo en nuestro territorio gracias a la decisión de Juan Manuel Santos, en 2015, de terminar con la aspersión aérea con glifosato, sin tener un plan B a la mano.



Nicolás Maduro y sus secuaces no necesitan que los renegados del proceso de La Habana los ayuden a defender la revolución chavista. Para eso tienen a sus corruptos generales y a la inteligencia cubana, asentada con firmeza en Venezuela. Lo que Caracas requiere de ‘Márquez’ y compañía es cocaína a mares, cientos de toneladas, porque eso significa dólares, miles de millones, algo que el régimen chavista necesita con desespero tras la estrepitosa caída de las exportaciones de petróleo.



Para ‘Márquez’ y su combo no será tarea fácil. Aparte de su alianza con las estructuras del ‘Paisa’, no están en capacidad de mandar sobre otras disidencias de las Farc, pues al convertirse estas en puras bandas criminales y asentarse cada una en su zona de influencia, no necesitan ni desean un mando externo. Además, y en buena hora, las Fuerzas Armadas colombianas están impactando a esos grupos, como lo demuestran los duros golpes dados a ‘Guacho’ y sus sucesores en Nariño, y el más reciente a la banda que asesinó a Karina García, la candidata a la alcaldía de Suárez, Cauca.



La otra opción de las narco-Farc de ‘Márquez’ es aliarse con el Eln, que opera en territorio fronterizo con Venezuela. Mucho más fácil decirlo que hacerlo. Como lo recordó esta semana el jefe del partido Farc, Rodrigo Londoño, otrora conocido como ‘Timochenko’, cuando las Farc trataron de impulsar la Coordinadora Guerrillera hacia 1987, el Eln se mostró siempre renuente a unificar estrategias y acciones.



Desde inicios de la década, el Eln se fortaleció en las regiones que el investigador Camilo Echandía –lúcido analista del conflicto– bautizó ABC (Arauca, Boyacá y Casanare, y por extensión, Catatumbo). Bajo el mando de Gustavo Aníbal Giraldo, alias Pablito, el autodenominado frente de guerra Oriental se convirtió en la única fuerza de verdad importante del Eln. Secuestros, extorsiones y mucha cocaína llenaron de plata y de armas a ‘Pablito’, a tal punto que este criminal nunca les comió cuento a las conversaciones del gobierno Santos con voceros del Eln, entre 2017 y 2018.



A ‘Márquez’ poco lo respetan ya en el mundo de las armas: no olvidan que él negoció los cambios al acuerdo de La Habana, tras la derrota del gobierno Santos en el plebiscito de 2016. ‘Márquez’ renegó de esos acuerdos tras la captura de ‘Santrich’ y la aparición de su sobrino, Marlon Marín, como delator en Estados Unidos de los negocios de narcotráfico de las Farc. Enredado en esos asuntos, ‘Márquez’ supuso que lo podían extraditar y optó por dar la espalda a los acuerdos que él mismo había negociado y avalado. No es ‘Márquez’ el faro, luz y guía de quienes quieren seguir en la lucha armada: es un mero capo, venido a menos. Pero, ojo, no hay que dejar que se recupere.



MAURICIO VARGAS

