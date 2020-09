Mejoría con riesgos

Por los candentes aunque casi siempre repetitivos y cansones asuntos que crispan a Colombia, tuve que escribir sobre política un par de semanas. Numerosos lectores que durante cinco meses siguieron mis columnas sobre la pandemia del covid-19 me han preguntado en estos días cómo evoluciona la crisis y, sobre todo, cómo ha impactado en las cifras de muertes y contagios el desmonte de la mayoría de las medidas restrictivas de la cuarentena.

Hay buenas noticias: después de casi un mes de finalizado el encierro, los nuevos casos diarios, así como los decesos, han seguido cayendo. En agosto, el país rondó por un par de semanas las 320 muertes diarias. Para mediados de septiembre, esa cifra andaba por las 240, y esta semana el promedio va en 170. Sigue siendo una cifra alta, pero es poco más de la mitad de hace un mes.



En cuanto a los contagios diarios, en la tercera semana de agosto el promedio alcanzó los 11.400 casos. Un mes después, el promedio va por los 6.600, una caída de más del 40 %. Y eso que las autoridades sanitarias han mantenido el ritmo de las pruebas diarias, de entre 30.000 y 35.000, no muy lejos de las 40.000 efectuadas durante el pico de agosto.



Por regiones, aunque hay lunares, la evolución luce positiva. Cartagena y Barranquilla, que pasaron el pico a fines de junio, cumplen esta semana casi tres meses de caída, con unos días sin decesos y otros con dos o tres. En cuanto a los contagios diarios, Barranquilla rondaba los 600 durante el pico: la semana pasada sumó un promedio diario de 59, una décima parte. Cartagena pasaba de los 300 en el pico y ahora marca un promedio de 57.



Bogotá también mejora. Tras registrar más de 100 muertes diarias durante el pico de agosto, la cifra viene cayendo y esta semana bajó a 39. En cuanto a los contagios diarios, en la tercera semana de agosto fueron más de 4.200; ahora rondan los 1.600. Medellín también ha visto caer sus cifras, aunque un poco menos: de más de 1.100 en agosto, a menos de 600 la semana pasada. Cali y el Valle han bajado con lentitud: de 800 nuevos casos diarios en agosto se han estabilizado en más de 500 desde inicios de mes: el descenso ha frenado. En esas zonas, los decesos vienen cayendo, pero no lo suficiente.



Norte de Santander tuvo un pico muy fuerte a mediados de agosto, y ahora sus cifras han caído a un tercio; algo similar ha ocurrido en Córdoba y Sucre. Nariño y Santander van mejor, aunque hacen falta unos días para confirmar estas caídas. En cuanto a Cesar, Risaralda y Caldas, no es claro aún que el pico haya quedado atrás y urge mantener el ojo vigilante.



¿Y la amenaza de un rebrote? En Italia, España, Francia, Alemania y el Reino Unido, tras los altos picos de inicios de abril, pasaron entre 15 y 18 semanas antes del repunte de los contagios diarios que tanto preocupa ahora. Si aplicamos eso a Colombia, en Barranquilla y Cartagena, el riesgo de rebrote estaría entre fines de octubre y mediados de noviembre. Para Bogotá y otras regiones del interior sería entre inicios de diciembre y Navidad, si es que las muy imprudentes marchas de estos días no complican las cosas.



A excepción de España, en Europa el rebrote ha sido mucho más de contagios que de muertes: el virus ha perdido letalidad, y los médicos saben tratar mejor los casos graves. La otra gran duda es si las grandes ciudades colombianas alcanzaron ya la inmunidad de rebaño: tanta gente contagiada que el virus no encuentra muchos cuerpos sanos para infectar. Eso parece ocurrir en el estado de Nueva York y en el norte de Italia: allí no ha habido rebrote. Apostemos a que ese sea el caso de Colombia, pero mientras lo confirmamos, sigamos con la mascarilla y los demás cuidados que, de modo irresponsable, mucha gente empieza a dejar de lado.



MAURICIO VARGAS

