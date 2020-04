Más que un conteo

En un país donde muchos opinadores convierten en verdad de a puño una afirmación no probada, se instaló una idea: que hacemos muy pocas pruebas para detectar casos de covid-19 y que, por eso, aquí no van tan mal las cifras de la pandemia. Me dediqué a verificar qué tan cierto es eso y me llevé algunas sorpresas. El miércoles, Colombia cumplió 40 días desde su primer caso de coronavirus. Según cifras del Minsalud, el país está muy cerca de las 50.000 pruebas. En los primeros días eran unos pocos cientos por jornada. A inicios de abril, esa cifra pasó de mil. Ahora, los promedios rondan los 3.500 testeos diarios.

¿Cómo nos va frente a los demás países? Las cifras de la pandemia marcan crecimientos muy acentuados, y cualquier comparación debe ser contra los números de otras naciones a la misma altura de la curva, sobre los 40 días desde el primer contagio. Y, como no todos los países tienen la misma población, hay que trabajar con el promedio de testeos por cada millón de habitantes. En estos 40 días, Colombia aparece con poco más de 1.000 pruebas por cada millón de residentes.



Corea del Sur, líder mundial en testeos, completó 200.000 a los 40 días, unos 3.900 por millón de habitantes. Alemania llevaba 150.000 hacia el día 40, 1.800 por cada millón. Italia –tan severamente golpeada– llevaba 100.000, poco más de 1.650 por millón. Austria, con 10.000 pruebas, promediaba 1.130 por millón. Frente a estos ejemplos, Colombia aparece un poco más abajo, con sus 1.000 testeos por millón de habitantes. No somos líderes, pero tampoco vamos mal.



Otros están muy por debajo. A los 40 días del primer caso, Estados Unidos solo había hecho 25.000 testeos, unos 77 por millón de habitantes. Eso cambió, y hoy hace 200.000 diarios. Pero, a juzgar por sus 35.000 muertes, aceleró muy tarde. España llevaba 30.000 al día 40, unas 630 por cada millón de habitantes. Argentina iba en 5.000, 108 por millón. México sumaba 4.000 pruebas al día 40, 31 por cada millón. Y Brasil, 2.900 pruebas, para un ridículo promedio de 13,6 testeos por cada millón de habitantes.



En la región, dos países lideran: Perú, con más de 100.000 pruebas sumadas al día 40, unas 3.400 por millón. Y Chile, bastante por encima, con 120.000 pruebas, 6.300 por millón. Pero, aparte de una visión más completa de la situación, las pruebas por sí solas nada arreglan. No obstante tanto test, Perú sumó 254 muertes al llegar al día 40, casi 8 fallecidos por cada millón de habitantes. Colombia ha hecho menos pruebas, pero su mortandad era bien inferior en el día 40: 131 decesos, equivalentes a 2,6 por cada millón de habitantes.



¿Están subregistradas esas muertes? Por causa del conflicto armado, el país lleva estadísticas bastante juiciosas en materia de fallecimientos. Puede haber casos aislados sin sumar, pero, en general, la cifra de decesos por coronavirus es creíble. Y esa –la cantidad de decesos– es la verdadera prueba de fuego de esta lucha.



El Minsalud anunció que, en pocos días, las pruebas se multiplicarán a promedios de entre 5.000 y 10.000 por día. Eso sirve si es posible aislar a los que den positivo, como pasa en Corea del Sur y como no ha ocurrido en Perú, no obstante tanto test. Urge hacer más y más pruebas no por el mero conteo, sino para aislar a los positivos y atajar así el contagio.



Pero, sobre todo, hay que evitar las muertes y, para ello, hay que tratar muy pronto a quienes se agraven, y evitar que el virus ataque a los mayores y a quienes sufren de los pulmones, el corazón o de diabetes, entre otras, pues esos suelen no recuperarse. Esta es una batalla contra la enfermedad, pero, sobre todo, es una guerra contra la muerte. En estas semanas sabremos si, a pesar de los costos económicos y sociales, la ganamos o si, además de esos costos, la perdimos.



MAURICIO VARGAS

