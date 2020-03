Los ricos también lloran

“Por ahora, es una enfermedad de países ricos”, me dijo el jueves un médico, y me invitó a revisar el mapamundi que ‘The New York Times’ actualiza cada hora sobre la expansión del coronavirus. Excepto Irán, entre los diez países con más enfermos solo hay naciones pudientes: China, Italia, Corea del Sur, España, Alemania, Francia, Estados Unidos, Japón y Suiza, casi todos con decenas, cuando no cientos y hasta miles de muertos. Les siguen otros ricos: Dinamarca, Noruega, Países Bajos, Suecia, el Reino Unido, Bélgica y Austria, con menos muertes pero con centenares de casos.

En contraste, la mayoría de África está libre del virus, y en cuanto a América Latina, solo Brasil se acerca al centenar de enfermos. En Colombia, con 16 casos confirmados mientras escribo esta columna, el Gobierno ya adoptó medidas que Estados Unidos y los países europeos tardaron muchos días en dictar.



A diferencia del ébola, que se cebó en los niños de los países pobres, el coronavirus golpea mucho más duro a los adultos mayores de los países ricos. Claro, esas naciones están en el hemisferio norte, donde el invierno ha contribuido a la propagación, pues, según hipótesis, el coronavirus crece con las temperaturas bajas y sobrevive mal en los climas tropicales. Pero además, en esas naciones la gente viaja mucho, lo que facilita el contagio.



Aun con esos atenuantes, la lentitud y torpeza de algunos de esos gobiernos han resultado fatales. En Italia dejaron pasar horas críticas sin adoptar medidas. En Estados Unidos, Donald Trump –el ignorante que se cree sabio– se empeñó en despreciar el virus y decir que sería pasajero, y eso disparó contagios y muertos. Esta semana prohibió los vuelos desde Europa, ahora que el virus ya camina por decenas de ciudades y la medida resulta poco eficaz.



Lo de España merece mención aparte: el gobierno socialista de Pedro Sánchez autorizó, para el domingo 8 en Madrid, una manifestación contra la violencia de género, apoyada por Irene Montero, ministra de Equidad y pareja de Pablo Iglesias, el líder de Podemos, miembro de la coalición en el poder. Montero encabezó la marcha de 120.000 personas, que organismos de salud habían desaconsejado, pues el país ya sumaba más de mil enfermos y decenas de fallecidos. Tras la manifestación, las cifras se triplicaron y hasta le diagnosticaron el virus a la ministra Montero.



En Colombia no nos podemos descuidar. El Gobierno ha tomado medidas, pero no quiere afectar la economía más de la cuenta. Ordenar desde ya cierres masivos de colegios, fábricas, oficinas y comercios puede disparar el desempleo más de lo que, de por sí, lo subirá la crisis económica mundial por la pandemia: las bolsas de valores registraron caídas catastróficas esta semana, y muchos expertos dan por segura una recesión planetaria.



Hay dos golpes durísimos para Colombia: el derrumbe de los precios del petróleo, que en una semana pasaron de 52 a 35 dólares, y la disparada del dólar a más de 4.000 pesos. Por lo primero, el país puede perder miles de millones de dólares en exportaciones; por lo segundo, la deuda externa se va a encarecer mucho. Ojalá que los casos no se disparen y el país evite medidas más severas.



La luz al final del túnel es que en China, donde surgió el virus (80.000 casos y 3.200 fallecidos), el número de nuevos contagios descendió fuerte esta semana: quizás, allá lo peor haya pasado. En Colombia preocupa que nada se sabe de Venezuela, con la que tenemos una frontera de 2.200 kilómetros donde, a más de los pasos vigilados, hay decenas de trochas imposibles de monitorear. El vecino registra solo dos casos: ojalá que sea porque allá no viaja nadie debido al colapso económico y social, y no porque el sistema de salud está en ruinas y los casos no son detectados.



MAURICIO VARGAS

mvargaslina@hotmail.com