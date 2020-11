Los ricos contra Duque

Desde la izquierda, es frecuente escuchar voces que acusan al presidente Iván Duque de ser un mandatario al servicio de los ricos. Líderes políticos, columnistas y caricaturistas en plan opositor trazan un dibujo del primer mandatario como un gobernante alejado de la gente del común, que poco se interesa por los problemas de los más necesitados y cuyas políticas económicas en nada los ayudan. Pero ¿será que esos colombianos del común piensan igual?

La más reciente entrega de la encuesta Colombia Opina, de la firma Invamer (en 45 municipios de 21 departamentos) arroja algunas luces. A la pregunta sobre si los encuestados aprueban o desaprueban la labor del Presidente, 51,9 % la desaprueba mientras 43,6 % la aprueba. Esos números no dan para que Duque eche voladores, pero tampoco son un mal resultado. El 43,6 % es bastante mejor que la cifra que solía sacar su antecesor, Juan Manuel Santos, que rondaba el 30 %, aunque a veces bajaba de ahí. Está muy lejos, eso sí, de lo que obtenía Álvaro Uribe, un fenómeno de popularidad mientras estuvo en la Casa de Nariño, aunque ahora ha perdido mucho terreno.



En contra del discurso opositor, Duque recibe su mayor respaldo de las clases populares. Mientras en los estratos 1 y 2 la labor del Presidente es aprobada por el 47,9 %, y en la clase media (estrato 3) esa aprobación se mantiene en 38,1 %, en las clases media-alta y alta (estratos 4, 5 y 6) la aprobación es apenas de 20,3 % y la desaprobación llega al 75,1 %. Los ricos rajan a Duque de manera severa y, en cambio, los más pobres le ofrecen una significativa aprobación.



Que los ricos no lo quieran se explica un poco porque los medios capitalinos más escuchados por la clase alta se muestran bastante críticos con el Presidente. Pero también porque, a pesar de su origen uribista, Duque no llegó a volver añicos el acuerdo con las Farc –como muchos en los estratos 5 y 6 querían– y porque, a pesar de los condenables excesos de la Policía, el Gobierno ha sido tolerante con la protesta y, en vez de reprimirla de manera radical, la ha permitido. Entre los ricos es frecuente escuchar que el Presidente es blandengue y que le hace falta aplicar mano dura.



¿A qué se debe el mayor respaldo entre los pobres? Un elemento fundamental parece estar en el manejo de la pandemia de covid-19. Una cuarta parte de los encuestados asegura haber recibido ayuda económica o de otro tipo durante la crisis por el coronavirus. En los estratos populares, esa cifra sube a 32 %. El espacio diario de televisión del Presidente sobre la pandemia sale bien librado: más del 41 % de los encuestados dicen que ven el programa, cifra que sube casi al 47 % en los estratos 1 y 2. Entre quienes siguen el programa en esos estratos, 93,3 % considera importante que su emisión continúe.



Buena parte de la desaprobación del Presidente viene de los ricos, pero también de los habitantes de Bogotá, tanto ricos como pobres. Mientras en Antioquia y la zona cafetera la aprobación de Duque es de 54 %, y en la región Caribe sube a casi 55 %, en la capital es apenas de 23,9 % y la desaprobación marca un durísimo 76,1 %. Desde hace años, Bogotá es un bastión de la oposición, que ha elegido a cinco de los últimos seis alcaldes.



Por su alta población, Bogotá pesa bastante en la encuesta. Sin la capital, la aprobación nacional de Duque estaría en números mucho más positivos. Buena parte del descontento de los capitalinos radica en la percepción de una alta inseguridad: 41,7 % de los encuestados dicen haber sido víctimas de algún delito en la ciudad en los 12 meses recientes, mientras en el resto del país esa cifra ronda el 25 %. Pero, por ese tema, ¿no debería acaso responder, antes que el Presidente, la alcaldesa Claudia López, jefa de Policía de la ciudad?



