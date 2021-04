Los paisas contra el covid

En junio pasado, cuando la pandemia de covid-19 azotaba a Barranquilla y Cartagena, y comenzaba a golpear a Bogotá y Cali, el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, proclamó a su ciudad como una de las que mejor estaban enfrentando el coronavirus, no solo en el país sino en el mundo. Pocas semanas más tarde, las cifras se dispararon y Medellín pasó de 200 contagios diarios a más de mil, y de no registrar casi decesos, a marcar más de 20 al día.

Ante el dramático giro, Quintero optó por autoproclamarse campeón de las camas UCI, al asegurar que en cuestión de días las elevaría a más de un millar. Se tardó mucho en llegar a 800 y luego a 900, y nunca logró las mil: a fines de esta semana, las 946 camas UCI –más de 300 nuevas entregadas, no por la Alcaldía, sino por el sector privado al que Quintero tanto vapulea– estaban ocupadas en un 98 %. Barranquilla, que vive una durísima tercera ola, cuenta con 815 camas UCI, que el jueves rondaban el 90 % de ocupación, con las clínicas privadas saturadas y las ambulancias bloqueadas en sus puertas, pero con la red pública aún con 80 camas disponibles. Y eso, en pleno pico.



Mientras la capital paisa tiene 379 camas UCI por millón de habitantes, Barranquilla tiene 627, gracias a lo cual ha podido atender a decenas de pacientes trasladados desde el Magdalena, cuyo gobernador, el petrista Carlos Caicedo, ha sido incapaz de ampliar la capacidad hospitalaria de su región, a diferencia de lo que han logrado otros gobernadores, como Nicolás García en Cundinamarca –que varias veces ha auxiliado a Bogotá– y Elsa Noguera en Atlántico. Los municipios antioqueños cercanos a Medellín han tenido que salir, con sus camas UCI, a salvar a Quintero, y eso a pesar de enfrentar Antioquia una tercera ola tan dura como la de su capital.



Pero es que, a diferencia del alcalde, el gobernador de Antioquia, Luis Fernando Suárez, ha preferido actuar que hablar. Y lo ha hecho sin el menor asomo de esa soberbia que caracteriza a Quintero, y en una estrecha alianza con el empresariado paisa –siempre solidario–, lo que ha evitado que la región sufra mayores males.



El rápido avance de esta tercera ola resulta aterrador, porque la variante que ataca al país –primero a Santa Marta y Barranquilla, y ahora a Antioquia– tiene una velocidad de contagio muchísimo más alta que las anteriores. A inicios de marzo, Antioquia registraba unos 500 contagios diarios; esta semana, en promedio, unos 2.800. En ese mismo lapso, Medellín pasó de unos 270 a casi 2.000. En el departamento, ya marcó récord de muertes: 65 este jueves. Las autoridades creen que las cifras seguirán subiendo por dos o tres semanas.



El costo económico y social ya había sido enorme antes de la tercera ola. La tasa de desempleo, que tras la estricta cuarentena de abril y mayo de 2020 llegó en Medellín a 25 % –una de las más altas del país–, bajó a 15 % durante la tregua de octubre y noviembre. Volvió a subir a 16,6 % en febrero, por las restricciones tras la ola de Año Nuevo: con lo que está pasando, puede elevarse mucho más. Aunque por debajo del 19 % que marcaron en febrero Cali y Bogotá, con su 16,6 % de desempleo Medellín está muy por encima de Barranquilla (12 %), Cartagena (12 %) y Bucaramanga (14,2 %) que también han sufrido la pandemia.



En estas semanas críticas, y mientras algunas ciudades del Caribe esperan ver bajar sus cifras, y Bogotá y Cali observan cómo suben, los ojos están puestos en Medellín y Antioquia, que se aproximan a un durísimo pico. Aunque no me hago ilusiones, ojalá Quintero haya aprendido la lección y enfrente esta nueva embestida del covid-19 con rigor, humildad y pensando más en la gente que en su imagen como alcalde. El gobernador y el empresariado paisa están listos a ayudarle, si Quintero se deja.



MAURICIO VARGAS

