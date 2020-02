Las tareas del Fiscal

Con la noticia aún caliente de la elección, por fin, del Fiscal General por la Sala Plena de la Corte Suprema, desde ambos extremos del espectro político comenzaron los disparos contra Francisco Barbosa, el escogido. Poco importó que la designación fuese una decisión unánime de los 16 magistrados que hoy actúan en el alto tribunal, donde hay varios puestos vacantes. En este país de cabezas calientes, habría sido raro que no le dieran palo, de entrada, a Barbosa.

Desde la izquierda cuestionaron su cercanía con el presidente Iván Duque, como si al prever que el jefe de Estado sea quien elabore la terna para fiscal que luego envía a la Corte, la Constitución no busque, precisamente, que el Presidente la integre con personas con quienes comparte conceptos esenciales. Fue idea de los constituyentes del 91 que el Fiscal sea una persona identificada con el Presidente en política criminal: no vale entonces criticar que Duque haya incluido en la terna a su alto consejero para los Derechos Humanos. La derecha ‘furibista’ también disparó: poco les gusta Barbosa a los vociferantes de ese sector, pues apoyó el ‘Sí’ en el plebiscito de 2016 y es declarado amigo de cumplir con los acuerdos cocinados en La Habana.



De entrada y a la espera del arranque, en forma, de su gestión, eso que izquierda y derecha le critican es justamente lo que me gusta de Barbosa. No lo conozco, pero tuve ocasión de revisar su currículo y de escuchar opiniones de quienes han trabajado con él. Todo indica que es un hombre ponderado y alejado de los extremos en materia ideológica, un jurista juicioso y poco amigo del ‘show’ mediático.



Otra cosa es el lío en que se acaba de meter, pues la Fiscalía ha demostrado ser un potro indomable del que casi todos se han bajado despelucados y con rasguños. El nuevo Fiscal no debe buscar ser popular: cuando sus antecesores persiguieron el aplauso de la galería, cayeron en arbitrariedades y desequilibraron la balanza de la justicia.



Más aún: quienes desde la Fiscalía –o desde la Procuraduría y la Contraloría, en un fenómeno que no cesa de repetirse– intentan saltar a una candidatura presidencial terminan chamuscados. La gente no es boba y se da cuenta con facilidad de que quienes así juegan comprometen su criterio y sacrifican la justeza de sus decisiones para hacer favores políticos o quedar bien ante la opinión. Ocupar esos cargos implica a veces tomar decisiones impopulares, como castigar a alguien popular o dejar libre de culpa a alguien que, pese a tener mala fama, no ha cometido falta alguna.



El fiscal Barbosa debe centrar sus esfuerzos en mejorar muchísimo la investigación judicial echando mano, cada vez más, de los enormes recursos que ofrece la tecnología –ADN, identificación facial, huellas informáticas– para así depender menos de los testigos o de los arrepentidos, que no siempre son fiables. Urge crear una base de datos nacional de ADN.



La Fiscalía debe resolver los crímenes de diario acontecer: el robo, el homicidio, la violación, la extorsión, que no suelen aparecer en grandes titulares pero que perjudican a millones de colombianos, tanto o más que los casos emblemáticos de corrupción, asesinato o terrorismo, que necesariamente constituyen otro de los grandes campos por los que habrá que medir la tarea de Barbosa.



Eso sí, muchas conductas menores deben dejar de ser criminales, pues el CTI no puede vivir dedicado a seguirle las huellas a un cheque chimbo o a pleitos de plata entre privados donde no haya evidencia de delito. Otro frente clave es la extinción de dominio de los bienes de la corrupción, el narcotráfico y las bandas ilegales, un campo en el cual la Fiscalía avanzó mucho en años recientes. Que le vaya bien al nuevo fiscal Barbosa, que así le irá mejor al país.



MAURICIO VARGAS

mvargaslina@hotmail.com