La pantalla de Duque

En febrero de 2020, cuando la pandemia aún no llegaba al país ni había comenzado la cuarentena, el presidente Iván Duque marcó sus peores registros en las encuestas. En la de Invamer en cinco ciudades, su gestión sumaba más del 70 % de rechazo y solo 23 % de aprobación. En las que cubren más municipios, la cifra de aprobación era un lánguido 30 %. Transcurrido el peor año en salud, economía y clima social en mucho tiempo, el Presidente marcó hace poco 38 % de aprobación en las grandes ciudades que sondea Invamer, y alcanzó un notable 57,6 % de apoyo a su gestión en la encuesta de Guarumo que cubre decenas de municipios.

¿Cómo pudo subir en los sondeos en medio de semejante desastre? Más allá del juicio de cada uno sobre el manejo de Duque a esta grave crisis, las encuestas indican que la mayoría lo valora de manera positiva. En el estudio de Guarumo, 63 % se muestra de acuerdo con la gestión del Presidente frente a la pandemia. Y eso que el sondeo ocurrió cuando la vacunación estaba en sus inicios y pocas dosis habían sido aplicadas. Ahora que se ha acelerado (el jueves sumó más de 100.000 aplicaciones en un solo día), es probable que las cifras de Duque sigan al alza.



Un factor clave ha sido el programa de televisión que él conduce de lunes a viernes, de 6 a 7 de la tarde, desde hace un año. Aunque las élites –que tienen Netflix, cable, satélite y otras opciones televisivas– desprecian el espacio, según estudios de audiencia, más de tres millones de personas lo siguen, sobre todo en los estratos populares, donde la mayoría lo considera útil. Para muchos, ha sido su forma de conocer el avance del covid-19, aprender a cuidarse de él y enterarse de las ayudas en mercados y plata. Y ahora, de informarse sobre la vacunación. Todo ello con el peso de ser transmitido por el propio mandatario y los funcionarios que invita.



En los 67 años de historia de la televisión criolla, jamás un presidente había tenido la oportunidad de hablar por ella a diario. Y menos aún de hacerlo durante 60 minutos, en uno de los horarios de mayor audiencia. Nadie está obligado a transmitirlo o a verlo: lo pasa el Canal Institucional y es optativo para las cadenas privadas. Conscientes de que tiene acogida en amplios sectores, muchos medios privados lo transmiten, no solo por los canales tradicionales sino por ‘streaming’ y demás recursos tecnológicos de las páginas web y las redes sociales.



Hace un año era común escuchar que el Presidente era un mal comunicador. Con el programa cogió cancha y se siente cómodo. Como sabe que Duque le ha sacado provecho, la oposición clama para que el espacio desaparezca. En el propio Gobierno, desde hace rato le piden al mandatario que lo vuelva un informe semanal. Pero el Presidente alega que esos millones que lo ven aprecian lo que él informa y recomienda a diario.



Si la Constitución permitiera la reelección presidencial, el programa debería ser enterrado, pues marcaría una ventaja indebida para el presidente-candidato. Pero como Duque no está en ese trance, no hay tal ventaja electoral. De hecho, ante los anuncios de un absurdo proyecto para prolongarle el mandato dos años –y ajustarlo así al de los alcaldes y gobernadores–, el Presidente ha dicho y reiterado que su período concluirá el 7 de agosto de 2022.



La pandemia seguirá trayendo malas noticias. Una tercera ola luce inevitable, tal como ha sucedido en países donde el coronavirus llegó antes. Pero ahora, aparte de los contagios y las muertes, hay un nuevo –y este sí positivo– conteo, el de las vacunas. Y urge acabar de convencer a la gente de inocularse: el año pasado, solo la mitad quería; ahora, entre 65 y 75 %. Con esto en la mira, no creo que Duque vaya a acabar con su programa. Y, aunque lo critiquen, quizás tenga razón.



MAURICIO VARGAS

