La mayoría silenciosa

En buena medida porque los medios de comunicación lo repiten a diario, muchos colombianos creen que, en materia política, el país está claramente dividido, y por demás polarizado, entre izquierda y derecha. Navegar por las redes sociales, en las que prolifera la agresividad entre esas dos corrientes, permite comprobar la crispación entre uribistas y petristas, entre amigos de los acuerdos con las Farc y enemigos de estos, entre quienes peroran contra los ricos y exigen el fin del capitalismo y quienes advierten que vamos hacia el castrochavismo.

No hay duda del protagonismo de ambas corrientes. Pero ¿son en verdad mayoritarias? La encuesta Polimétrica, de Cifras & Conceptos, divulgada esta semana, arroja luces sobre este asunto. Con 2.570 entrevistas en siete capitales, el sondeo indagó sobre la posición ideológica de los encuestados: si se consideran de izquierda, de centro o de derecha.



El resultado desmiente la idea de una polarización generalizada: 23 % queda ubicado a la izquierda; 24 %, a la derecha, y 53 %, en una postura de centro. Las cifras son similares a las arrojadas por otras investigaciones, entre ellas la encuesta de Cultura Política, que realiza el Dane y cuyos más recientes resultados son de 2019, con un 12 % a la izquierda, un 25 % a la derecha y un 41 % al centro. En la del Dane queda poco más del 20 % que no sabe o no responde: las reglas indican que quienes así contestan deben ser distribuidos en la misma proporción del total de quienes sí expresan una postura, y eso lleva al centro a sumar cerca del 50 %.



Algún desprevenido puede concluir que entre la del Dane, del año pasado, y el estudio Polimétrica de esta semana se nota un aumento de la izquierda. Pero cuidado: mientras la encuesta de Polimétrica cubre siete centros urbanos, entre ellos las cuatro grandes capitales, la del Dane incluye cientos de municipios pequeños, zonas semirrurales donde la gente tiende a ser más conservadora, más alejada de las posturas de izquierda. Y eso explica la diferencia.



Ambos estudios concluyen que, más que un país dividido entre izquierda y derecha, lo que tenemos es una franja mayoritaria de personas que se ubican en el centro del espectro político, alejadas de las posturas extremas, que, sumadas, no representan siquiera a la mitad. En el país, unos 37 millones de ciudadanos están habilitados para votar, lo que querría decir que, de ellos, entre 18 y 19 millones se consideran de centro.



En las elecciones de este siglo no ha habido candidatos de centro con verdadera opción, pero los votantes de la franja centrista han sido decisivos. En 2002 y 2006 estaban hasta la coronilla de las Farc y por eso votaron por Álvaro Uribe. En 2010 creyeron darle continuidad al elegir a Juan Manuel Santos. Pero en 2014 rechazaron al candidato de la derecha, Óscar Iván Zuluaga, porque esta vez, la mayoría de los centristas deseaban darles una oportunidad a las negociaciones con las Farc.



En el plebiscito de 2016 hubo sorpresa: cuando el triunfo del ‘Sí’ a los acuerdos de La Habana se daba por descontado, buena parte de la mayoría centrista los rechazó por demasiado generosos con las Farc, y ganó el ‘No’. Muchas veces, esa franja de centro vota con la idea de atajar a un candidato que le asusta: eso pasó en la segunda vuelta de 2018 con Gustavo Petro, cuando la mayoría del bloque centrista se inclinó por Iván Duque y lo llevó al poder. Pero entonces, si esa franja mayoritaria resulta tan decisiva, ¿por qué existe la impresión de una división por mitades entre izquierda y derecha? Es sencillo: los extremos no son mayoritarios, pero gritan más duro, mientras que la amplia franja del centro tiende a ser una mayoría silenciosa: callada, sí, pero decisiva. Quien la conquiste ganará las presidenciales de 2020.



MAURICIO VARGAS

