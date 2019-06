La hora del ajuste

Al cierre del primer año de sesiones del Congreso con Iván Duque en el poder, es hora de hacer balance. Como se trata de la primera legislatura en casi 20 años en que el Ejecutivo no reparte billones en ‘mermelada’ corrupta entre los parlamentarios, es inevitable una mirada benévola y decir que, a pesar del síndrome de abstinencia por falta de jalea, que casi mata a decenas de congresistas, a Duque no le fue tan mal.

Es un logro en sí mismo –abonable al Presidente– acabar con los cupos indicativos que aceitaban el Capitolio, y no morir en el intento. Sin ‘mermelada’, el Gobierno sacó adelante una reforma tributaria (aunque no la que quería), el Plan de Desarrollo y la ley de las TIC, fundamental para que se acelere la inversión privada en el sector y muchos más colombianos puedan conectarse a internet. Pero fracasó en sus iniciativas para ajustar el acuerdo de La Habana, con el sonoro hundimiento de las objeciones a la ley de la JEP. En un escenario así, es difícil decir cómo le fue a la mininterior, Nancy Patricia Gutiérrez, responsable del manejo del Congreso.



No todo lo que falló fue por falta de ‘mermelada’. Algunos ministros nunca sintonizaron con el Congreso –ni con la opinión–, mientras que otros sí lo hicieron. Entre los que lograron entenderse con el Capitolio y el público, hay cuatro destacados: el canciller Carlos Holmes Trujillo; el ministro de Vivienda, Jonathan Malagón; la de las TIC, Silvia Constaín, y la del Trabajo, Alicia Arango. Los cuatro han sabido convencer con argumentos, lo mismo en el Congreso que en los medios, y en foros y seminarios. Día a día mejora la titular de Transporte, Ángela Orozco: desenredó muchos de los entuertos heredados del gobierno pasado –que no eran pocos– y destrabó la mayoría de las vías 4G. Por fortuna, ha dejado de decirle a todo que no, como hacía al principio.



No obstante la arrolladora votación con la que derrotó la moción de censura en su contra, al ministro de Defensa, Guillermo Botero, no le ha ido bien. En un país agobiado por graves problemas de seguridad, muchos debidos a la ligereza con que la administración Santos dejó crecer los cultivos ilícitos, Botero ha sido incapaz de presentar una estrategia coherente para luchar contra ese flagelo y contra la criminalidad que crece con las matas de coca. En materia de resultados, hay pocos o el ministro falla al comunicar los que hay, o ambas cosas. Algo similar puede decirse del minagricultura, Andrés Valencia.



Una gallina es exitosa si pone huevos, sin importar si los cacarea. Pero cuando se trata del Gobierno, cacarear es importante no por dárselas, sino porque explicarle a la gente lo que el Ejecutivo hace genera confianza, y eso ayuda al buen ambiente y la economía. A ese respecto, hay tres ministros que lo están haciendo bien en su campo, pero nada le están diciendo a la gente: el de Salud, Juan Pablo Uribe, que ha avanzado mucho en la solución de los líos del sector, pero es nulo a la hora de echar el cuento, y las de Minas, María Fernanda Suárez, y Educación, María Victoria Angulo, que saben mucho, pero nada sabemos de lo que hacen.



Hay otros de cuya existencia apenas conocemos: la mincultura, Carmen Vásquez; el minambiente, Ricardo Lozano, y el mincomercio, José Manuel Restrepo. Caso aparte, el del minhacienda, Alberto Carrasquilla, cuya suerte dependerá de cómo le vaya a la tributaria en la Corte Constitucional. El Presidente debe descartar a quienes no funcionan en el gabinete y traer más figuras, como la nueva minjusticia, Margarita Cabello, que no solo sepan de su sector, sino que tengan la habilidad para comunicarse con el Congreso y el público y, como por fortuna le pasa a ella, con las cortes. Ojalá el Presidente comprenda que es hora de hacer ajustes y se decida.



MAURICIO VARGAS

