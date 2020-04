La hora de la verdad

Este lunes terminaba la cuarentena impuesta por el presidente Iván Duque el 24 de marzo. Pero desde los primeros días se hizo evidente que las medidas serían extendidas, como en efecto hizo el Gobierno esta semana, al llevar la cuarentena hasta casi finales de abril. De la forma como se comporten tanto la curva de contagios como la de muertes en las dos semanas por venir dependerá si en mayo –y solo de manera gradual– comienza el desmonte de las restricciones que, al igual que en el resto del planeta, han generado una catástrofe en la producción y en el empleo peor que en la peor de las recesiones.

Colombia cierra la semana con más de 2.500 contagios y camino de los 3.000, y con un porcentaje de muertes sobre ese total de poco más del 3 %. El país alcanzó los mil casos en 25 días a partir de la confirmación del primero, algo más rápido que dos de los países que más duro han sido golpeados: España, con casi los mismos habitantes que Colombia, se tardó 37 días; Italia, con 60 millones de habitantes, se demoró 31.



Pero tanto en España como en Italia, pasar de 1.000 a 2.000 casos fue cuestión de horas: España lo hizo del 9 al 11 de marzo; e Italia, del 29 de febrero al 2 de marzo. En Colombia, pasar de 1.000 a 2.000 tardó una semana. En España e Italia, pasar de 2.000 a 3.000 fue casi de un día para otro. En Colombia, todo indica –y escribo con las cifras del viernes a la mano– que los 3.000 serán alcanzados en el arranque de esta semana, bastante más lento. En cuanto al porcentaje de muertes sobre contagios, las cifras de los tres países, al pasar de los 2.000 contagios, han sido similares: alrededor del 3 %.



Si hubiéramos seguido la senda de España e Italia, ya andaríamos por los 5.000 casos, una cifra que esos países alcanzaron un par de días después de llegar a los 3.000. Está claro que al principio en Colombia no había suficientes pruebas –ahora hacen miles al día– y que el número real de contagios es más alto. Pero en España e Italia ocurrió lo mismo y para cuando comenzaron a contar los casos en miles, realizaban una cantidad de test muy similar a la de Colombia.



La diferencia entre Colombia y esos dos países que tan mal la están pasando es que mientras acá el confinamiento general fue impuesto 18 días después de confirmado el primer caso, en Italia pasaron 40 días y en España, 43. Para cuando se declaró la cuarentena, Colombia contaba 235 casos, mientras España contaba 6.000 e Italia, 10.000. Allá se demoraron una barbaridad, y esa lección les sirvió a países como el nuestro.



Superada la cifra de 2.000, en esos dos países europeos los contagios se dispararon y llegaron a 10.000 casos en apenas una semana más, el equivalente a que nosotros alcanzáramos esa cantidad de contagios el miércoles que viene. Allá, en 4 días más, ya eran 20.000 casos y las muertes andaban entre el 5 y el 6 % del total de casos. Aunque vamos mejor que ellos, es temprano para decir que nos libraremos de semejante trepada de contagios y de muertes.



Vienen dos semanas críticas. El desafío es tardarnos en llegar a los 10.000 casos al menos hasta finales no de la semana que arranca sino de la siguiente. Y, más importante aún, mantener el porcentaje de muertes sobre contagios bien por debajo del 5 % para no llegar a lo que España e Italia han alcanzado ahora: entre 10 y 12 % de muertes sobre el total de contagios. Solo si los casos y, sobre todo, las muertes se mantienen en estas dos semanas bien por debajo de las curvas de España e Italia, podremos decir que la cuarentena –que tantos puestos de trabajo ha destruido– resulta útil. Es la hora de la verdad.



* * * *



Mucho mejor. Hace 8 días le di palo al Gobierno por quedarse corto en ayudas a pequeñas y medianas empresas. Esta semana adoptó un arsenal de medidas que sirven mucho.



MAURICIO VARGAS

mvargaslinares@yahoo.com