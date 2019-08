La batalla de Bogotá

Cuando muchos pensábamos que la elección, a fines de octubre, del próximo alcalde de Bogotá estaba resuelta a favor de la exsenadora Claudia López, dos encuestas –una de Datexco y otra de Guarumo– acaban de mostrar que, aunque la candidata ‘verde’ conserva un margen de ventaja que ronda los 11 puntos, la batalla por la capital puede apretarse en las 11 semanas que restan para la votación. Con la velocidad de los medios digitales y, en especial, de las redes sociales para cambiar tendencias, esos casi tres meses pueden resultar demasiado largos para López, quien, de seguro, preferiría que la votación fuera hoy mismo.

Seguí con atención el interesante debate que condujo en ‘La W’ mi colega Vicky Dávila, el jueves al mediodía. Primó la controversia y no, como suele suceder en estos escenarios, el aburrido monólogo de cada candidato. Me impactó el esfuerzo de López (33,9 por ciento en Datexco y 28,1 por ciento en Guarumo) por mostrarse menos agresiva, encajar los ataques sin salirse de casillas y tratar de sumar votantes de centro con un discurso en que habló por igual contra la corrupción, los paramilitares y la guerrilla. Ella más que nadie sabe que no tiene la elección en el bolsillo y que, para ganar, necesita morder una buena tajada del centro electoral.



Aunque coinciden en la mayoría de sus planteamientos, Carlos Fernando Galán (22 por ciento en Datexco y 17,2 por ciento en Guarumo) y el joven Miguel Uribe (8,6 por ciento en Datexco y 14,4 por ciento en Guarumo) se trenzaron en acusaciones mutuas bastante agrias, conscientes de que el que salga adelante entre los dos puede disputarle la alcaldía a la exsenadora. Salvo en eso, Galán lució tranquilo y mesurado, aunque por momentos un poco falto de fondo. Pero su actitud seria y equilibrada es un buen mensaje para los votantes de centro.



La revelación es Uribe, cuyos guarismos son por sí solos buena noticia para alguien de 33 años con una corta carrera: en el debate mostró sus conocimientos sobre Bogotá, adquiridos como destacada figura del gabinete del alcalde Enrique Peñalosa. Defender la gestión de Peñalosa parece una mala apuesta debido a la impopularidad del mandatario capitalino. Pero, ojo, Peñalosa tiene cerca de 30 por ciento de imagen favorable, y si ese porcentaje se convierte en votos, Uribe podría pelear una alcaldía que en 2015 Peñalosa ganó con 33 por ciento, y en 2011 Petro con 32 por ciento.



Un tanto rezagado (6,1 por ciento en Datexco y 11,7 por ciento en Guarumo), el aspirante Hollman Morris estuvo a la defensiva por la reactivación, en estos días, de las acusaciones por supuesto maltrato a su exesposa. Aun así, Morris ha demostrado que puede mantener de su lado a buena parte de los votantes de su padrino Gustavo Petro, y eso no es poco.



¿Qué podría ocurrir si Galán y Uribe, los dos aspirantes de la franja del centro hacia la derecha, se unen? Aunque la aritmética no funciona de modo simple en política, es válido especular que si suman sus apoyos, les alcanzaría para empatar e incluso superar a López, con 30,6 por ciento en Datexco y 31,6 por ciento en Guarumo. ¿Es eso posible? En 2015, la feria de vanidades que dividió a estos sectores pavimentó el camino de Petro. Veo venir mucha presión para que alcancen un acuerdo y resuelvan por la vía de una encuesta quién es el candidato de unidad.



Algunos analistas sostienen que si Uribe se retira, sus votos se irían fácilmente con Galán, pues sus seguidores se movilizarían a votar contra López. Al revés, quizás no ocurra lo mismo: muchos votantes jóvenes que están hoy con Galán preferirían a la exsenadora. Esta hipótesis la puede verificar una encuesta que mida a cada uno por separado contra la líder ‘verde’. Lo que es casi seguro es que si Galán y Uribe no se unen, Claudia López se posesionaría como alcaldesa de Bogotá el 1.º de enero. ¿Conmoverá esto a Galán y a Uribe?



MAURICIO VARGAS

mvargaslina@hotmail.com