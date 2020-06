En momentos en que la pandemia del covid-19 alcanza cifras elevadísimas en contagios y muertes, y que la llegada al pico que marca el inicio del descenso se muestra esquiva, el espectáculo que petristas y uribistas vienen dando, engolosinados en una pelea de improperios y golpes bajos sobre el pasado de sus idolatrados jefes, Gustavo Petro y Álvaro Uribe, resulta indignante y sin duda muy irrespetuoso con los colombianos que sufren por la pandemia, con las familias de los enfermos graves y de los muertos, con los que han perdido sus pequeñas empresas y sus empleos, con los que pasan hambre.

De Petro hace tiempos que conocemos su estrategia de desestabilización bien calculada, a la que le sirve que todo se derrumbe. Para alcanzar sus objetivos, poco le importa inventarse un cáncer que no tenía para justificar su viajadera internacional en el arranque de la pandemia, o promover manifestaciones contra las medidas del Gobierno para luchar contra el coronavirus, sin importar que esas marchas se conviertan en multiplicadores de los contagios. Todo eso mientras dice, en el colmo del cinismo, que la cuarentena debería ser más estricta.



Sus vecinos de la orilla de enfrente, los uribistas, no se han quedado atrás. Presas de la ira por los ataques de Petro contra el expresidente Uribe –muchos injustos, es verdad–, han caído en la trampa de pagarle con la misma moneda y bañarlo de acusaciones –algunas bastante traídas de los cabellos y sin pruebas–, mientras Petro se frota las manos de la dicha. Él sabe que debe mantener viva la crispación hasta las elecciones de 2022 y andaba preocupado porque, debido a los naturales sentimientos de unidad y solidaridad que despierta la pandemia, eso se le pusiera difícil. Por fortuna para él, los uribistas –muchos de los cuales también viven del incendio polarizador– le siguieron el juego.



Algunos lectores me han preguntado por qué no me he referido a estos asuntos. Les he dicho que, en medio de la crisis que atraviesa Colombia –y que sacude el mundo–, jugar ese juego, comentar cada ataque y contraataque como si eso fuera lo realmente importante que pasa en el país es una falta de respeto, un insulto imperdonable con los compatriotas más duramente afectados por la crisis sanitaria, y por sus efectos económicos y sociales.



Por eso, durante más de tres meses, domingo a domingo he dedicado la columna a esta crisis, una de las más terribles y devastadoras afrontada por Colombia –comparable con los peores años del narcoterrorismo– y que toca casi sin excepción a todos los hogares. Adrede, he dejado de lado el tema de las peleas políticas, con sus bajezas cotidianas, entre dos extremos que tantas diferencias ideológicas alegan tener, pero que tanto se parecen en sus manías incendiarias.



He querido explicar cifras y tendencias de la crisis. He cuestionado decisiones del Gobierno –como critico hoy el insensato día sin IVA–, he valorado los aciertos y he destacado un logro en especial: que las muertes por millón de habitantes (41 hasta el viernes) han sido muchas menos que en países vecinos (Chile, 205; Brasil, 228; Perú, 233; Ecuador, 239) o de Europa, como España, Suecia, Italia y el Reino Unido, donde han pasado las 500.



He recogido pronósticos, unos funestos y otros optimistas. Sin ocultar la gravedad de lo que ocurre, he querido mostrar que hay salida y que la pandemia ha remitido en muchos países donde empezó varias semanas antes que acá, para que entendamos que, por duro que sea el mal, no durará cien años, ni cien meses ni cien semanas. Lo seguiré haciendo. Tal vez no sirva de mucho, pero es un intento por comprender lo que sucede. Y, de paso, al hacerlo me abstengo de contribuir a que el incendio de la crispación política se sume a la devastación por la pandemia.



MAURICIO VARGAS

