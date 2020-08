¿Habrá rebrotes?

Después de 22 semanas de cuarentena por la pandemia de covid-19, Colombia se lanza a desmontar las restricciones de la salida de la gente a la calle y de la operación de aeropuertos, terminales de buses, oficinas, restaurantes y buena parte del comercio. Lo hace porque el presidente Iván Duque, los gobernadores y los alcaldes –incluida la de Bogotá, Claudia López, hasta hace poco radical partidaria del encierro– comprendieron que la política de confinamiento estaba agotada y que crecían las protestas. No tanto porque las cifras de casos y de muertes, que en muchas regiones se mantienen arriba o apenas comienzan a bajar, así lo aconsejen.

Hace pocas semanas, Cartagena y Barranquilla dieron pasos firmes hacia la reapertura una vez sus cifras mejoraron mucho: no les ha ido mal. Ambas cuentan varios días sin decesos y, en cuanto a los nuevos contagios diarios, en Barranquilla cayeron de promedios de 350, a inicios de mes, a poco más de cien esta semana, y en Cartagena se mantienen estables en torno a 130, menos del doble que hace un mes. Hasta ahora no hay signos de rebrote ni en casos ni en muertes, pero sería un grave error cantar victoria.



En Bogotá, los decesos están bajando: estuvieron en promedios diarios de más de cien durante un mes, y llevan dos semanas en torno a 80. En cuanto a los contagios diarios, esta semana rondaron los 3.200 tras pasar buena parte de agosto cerca de los 4.000. En las tres primeras semanas del mes, el Valle del Cauca sumaba unos 800 casos nuevos por día; esta semana promedió 550. Si esas dos regiones llevan a cabo una apertura ordenada y paso a paso, podrían mantener el ritmo de sus indicadores a la baja.



No sucede lo mismo con Medellín y Antioquia, que desde hace semanas marcan promedios diarios de decesos de 40 el departamento y 20 la capital. En cuanto a los contagios, hay estabilización y si acaso un ligero descenso: están en el pico, no lo han pasado. En Santander, a inicios de mes, los contagios diarios andaban por debajo de 300, y esta semana treparon a más de 600. Ese departamento va camino del pico, pero aún le falta. Una apertura apresurada sería un error en estas zonas: lo aconsejable es que las autoridades esperen a verificar cifras mucho mejores. El mismo cuidado deben tener en Cesar, Sucre, Córdoba, Norte de Santander, Boyacá, Risaralda y Cauca.



El ejemplo de España está a la vista: tras haber alcanzado, a inicios de abril, un pico de 10.000 casos nuevos y más de mil muertes por día, procedió en mayo con una apertura acelerada y con escasos controles: desde mediados de julio comenzaron los rebrotes y, en materia de casos, ya está cerca de sus peores días. Por fortuna, no sucede lo mismo con las muertes, que apenas han crecido.



En esta pandemia, los rebrotes son inevitables, pero hay unos descontrolados, como los de España; y limitados, como hasta ahora ocurre con Italia. España abrió de sopetón, mientras que Italia lo hizo paso a paso. Además, en Italia –sobre todo en el norte, que vivió semanas de terror en marzo por causa del virus– la mascarilla es de uso generalizado, con mil euros (4,5 millones de pesos) de multa a quien no la lleve puesta, mientras que en España mucha gente dejó de usarla a los pocos días de la apertura.



En otros países europeos y asiáticos donde se presentan rebrotes, la clave para controlarlos también ha sido el uso de la mascarilla en todas partes, menos en casa, medida que no debe ser abandonada hasta que haya vacunaciones masivas. Limitar las reuniones (en locales y casas) a muy pocas personas y, sobre todo, continuar con testeos masivos para ubicar y aislar, de manera temprana, cualquier foco de infección son otras medidas esenciales. Colombia debe aplicar estas lecciones: mascarilla y muchos testeos para salir de la pesadilla.



MAURICIO VARGAS

