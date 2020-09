Salgamos a marchar contra la situación de la pandemia’, decía un cartel virtual en una red social esta semana, a modo de invitación a la jornada de protesta de mañana, un paro nacional convocado por partidos de izquierda, sindicatos y organizaciones sociales. “¿Es en serio? ¿Un paro? –me preguntó un pequeño empresario–, si llevamos medio año parados...”. Y luego agregó: “¿Quieren protestar contra la pandemia? ¿Acaso van a quemar un muñeco del murciélago del mercado de Wuhan? Dicen que ese es el causante del desastre”.

Le expliqué que hay otros motivos de protesta, como el asesinato por agentes de la Policía de Javier Ordóñez, el taxista que se iba a graduar de abogado, o los disparos de la Fuerza Pública contra los marchistas, desde algunos CAI que estaban siendo atacados con piedras y bombas incendiarias durante las violentas protestas de una semana atrás. Y que sobre la mesa hay un pliego de peticiones, surgido de las protestas de finales del año pasado.



En los años sesenta, cuando el Frente Nacional de los partidos Liberal y Conservador controlaba con mano firme las riendas del Estado, las organizaciones de izquierda, excluidas del juego político bipartidista, decidieron que tenían que ganar la calle. Ya no existe el Frente Nacional, y hoy los partidos de izquierda participan activamente en las elecciones, tienen significativa representación en el Congreso y gobiernan muchas alcaldías importantes. Pero la calle sigue siendo un objetivo clave.



Motivos para la indignación hay muchos. Aparte de los muy condenables hechos que involucran a personal de la Policía, millones de colombianos la están pasando muy mal, con el desempleo por encima del 20 % y la actividad económica en caída libre (-15 % durante el primer semestre). Pero el covid-19 ha sacudido el planeta entero, a los países ricos, así como a los pobres: ¿es válido entonces arrinconar al Gobierno por esta situación? Siempre es discutible si la administración Duque podía gestionar mejor tal o cual frente de la pandemia, pero, en términos generales, ha enfrentado la crisis con medidas razonables, como lo reconoce entre el 55 y el 65 % de los encuestados que, en diferentes sondeos, valoran en positivo este manejo.



¿Por qué entonces desatar una protesta callejera apenas tres semanas después del fin de la cuarentena? La izquierda está muy dividida. Por un lado anda Gustavo Petro, con su plan insurreccional en marcha y su cada vez más desembozado apoyo a los vándalos. Por el otro anda el partido Verde de Claudia López y su aliado, Sergio Fajardo, en abierta pelea con Petro. Está el partido Farc, sumido en profundas disputas internas entre amigos y enemigos de su líder Rodrigo Londoño. Y finalmente está el Polo Democrático, del que se quiere salir el senador Jorge Robledo pues, a diferencia de su colega Iván Cepeda, no quiere hacer acuerdos con Petro.



El pulso entre esas facciones está en juego en la jornada de mañana: cada uno de los grupos en pugna quiere demostrar que es el que más gente moviliza. Semejante apuesta sería válida si no fuera porque activar protestas callejeras masivas, cuando el covid-19 todavía se pasea por las ciudades como Pedro por su casa, y las marchas pueden disparar los contagios, resulta una osadía irresponsable.



Eso para no hablar de la forma como estas protestas, y sobre todo el vandalismo, asustan a quienes tienen dinero para invertir y con ello generar empleos que hacen hoy más falta que nunca. Solo en Bogotá, 37.000 empresas han cerrado este año y, ante las protestas, son pocos los que piensan en reactivar sus negocios. Entiendo que Petro quiera justamente eso: más pandemia, más crisis económica y más caos, pues ese es su juego. ¿Pero acaso la alcaldesa López, Fajardo y los demás andan en lo mismo?



MAURICIO VARGAS

